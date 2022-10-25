Малый бизнес стал активнее открывать предприятия в сферах торговли и общепита — исследование

Во втором и третьем кварталах бизнес стал активнее открыть новые предприятия в сферах торговли и общепита, подсчитали аналитики «Эвотора» и «Деловой среды». Чаще всего новые ИП и ООО открывались в Москве, Московской области и Краснодарском крае.

В период с апреля по сентябрь 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021-ого года больше всего новых регистраций бизнеса (ИП и ООО) было в сферах оптовой торговли (+9%), общественного питания (+9%), розничной торговли (+8%), показало исследование «Деловой среды».

По данным «Эвотора», в эти же анализируемые периоды предприниматели открыли больше новых магазинов одежды – на них пришлось 12% от всех новых торговых точек. Долю в 8% заняли продуктовые магазины в формате «у дома», долю в 6% – специализированные торговые лавки.

«В сравнении с прошлым годом Краснодарский край стал лидером по приросту новых бизнесов – количество регистраций здесь выросло на 39% год к году, что позволило региону переместиться в тройку лидеров», – сообщили авторы исследования.

В то же время количество регистраций новых бизнесов упало в сфере перевозки пассажиров и грузов – на 31%, оказания услуг в области права и бухучета – на 10%.

Для подготовки исследования «Деловая среда» проанализировала свыше 130 тысяч ИП и ООО, открытых в период с апреля по сентябрь в 2021 и 2022 годах. Специалисты «Эвотора» распределили активированные в эти периоды смарт-терминалы по 125 отраслям малого бизнеса.

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