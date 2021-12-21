Новым главой сервиса OnlyFans стала 36-летняя Ами Ган

Глава сервиса OnlyFans Тим Стокли ушел в отставку. Новым генеральным директором компании стала 36-летняя Амрапали Ган, которая занимала в OnlyFans должность директора по коммуникациям, а до прихода в компанию помогала Red Bull с запуском первого в США ресторана с каннабисом.

Тим Стокли, который руководил OnlyFans с момента основания в 2016 году, ушел с поста генерального директора компании. Стокли займет в ней должность советника.

Новым CEO OnlyFans стала 36-летняя Амрапали Ган. Она работает в компании с 2020 года и до 21 декабря была директором по коммуникациям и маркетингу.

Амрапали Ган

До прихода в OnlyFans Ган работала в аналогичных должностях в Unicorn Quest Nutrition и Red Bull Media House. В последней Ган руководила кампанией по запуску первого в США ресторана с каннабисом.

«Я горжусь тем, что взяла на себя эту роль. Я с нетерпением жду продолжения тесного сотрудничества с нашим сообществом авторов, чтобы помочь им максимально контролировать и монетизировать свой контент», – прокомментировала свое назначение Амрапали Ган.

Владельцем доли в 75% в Fenix International – компании, в которую входит OnlyFans – является украинский иммигрант Леонид Радвинский. В 2021 году Он стал долларовым миллиардером.

OnlyFans является сервисом подписки на контент с 130 млн пользователями. В 2020 году сервис показал рекордную выручку и рост числа пользователей – на 553% и 600% соответственно.

В августе текущего года OnlyFans выпустил бесплатное приложение без эротического контента. Там транслируют уроки кулинарии и танцев, в том числе персоны, популярные в OnlyFans – Миа Халифа, Белла Торн и Холли Мэдисон.

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