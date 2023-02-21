Российский рынок автомобилей пополнится еще одним китайским брендом. Jetour, которая является дочерним брендом Chery, зарегистрировала собственное юрлицо. По сведениям экспертов рынка, Jetour будет продавать в России кроссоверы за 2,2 и 4 млн рублей.

На российский рынок выйдет еще один китайский бренд автомобилей