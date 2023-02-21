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На российский рынок выйдет еще один китайский бренд автомобилей

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Российский рынок автомобилей пополнится еще одним китайским брендом. Jetour, которая является дочерним брендом Chery, зарегистрировала собственное юрлицо. По сведениям экспертов рынка, Jetour будет продавать в России кроссоверы за 2,2 и 4 млн рублей.

На российский рынок выйдет еще один китайский бренд автомобилей

Дочерняя компания китайского производителя автомобилей Chery зарегистрировала в России собственное юридическое лицо, обратило внимание издание Autonews. Jetour будет работать в России под управлением ООО «Джетур Мотор Рус».

В Chery отрицают свою причастность к запуску бренда Jetour, но автомобили бренда были замечены при проведении сертификационных испытаний в России, отмечает издание. Планируется, что автомобили Jetour будут собирать в Казахстане и завозить в Россию с преимуществами, которые дает членство в Таможенном союзе.

По данным источников «Китайских автомобилей», Jetour будет продавать в России кроссоверы Dashing за 2,2 млн рублей и X90 за 4 млн рублей. Продажи начнутся не раньше весны 2023 года, уточняет издание.

Фото на обложке: Tricky_Shark / Shutterstock

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