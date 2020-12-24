В «Почте Mail.ru» появился новый домен internet.ru

У пользователей «Почты Mail.ru» есть возможность выбрать себе новый адрес электронной почты на домене internet.ru. В созданную почту можно перенести письма и файлы из прошлых аккаунтов — даже из других почтовых сервисов. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Mail.ru Group.

Чтотбы сохранить в новом ящике важную информацию из предыдущих аккаунтов в «Почте» есть функция автоматического переноса писем из старых адресов. Ее можно включить в настройках. Для новых рассылок и сообщений предусмотрена переадресация.

«Пользователь получает не просто новый красивый адрес, а целый набор современных инструментов, объединенных в "Почте". С помощью сервиса можно: планировать день, вести дела, звонить по видео коллегам и близким», — отмечает директор по продукту «Почты Mail.ru» Дмитрий Злоказов.

Отмечается, что сейчас на домене еще свободно множество красивых адресов, что может пригодиться тем, кто хотел бы сменить свой e-mail.

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