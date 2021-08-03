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Экс-менеджеры Sequoia Capital и CEO Product Hunt создали фонд ранних инвестиций

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бывшие менеджеры Sequoia Capital и CEO Product Hunt создали фонд инвестиций в стартапы на ранних стадиях Hyper, работающий по принципу Y Combinator – в несколько проектов вкладывается определенная сумма через соглашение о будущем капитале.

Экс-менеджеры Sequoia Capital и CEO Product Hunt создали фонд ранних инвестиций

О приеме заявок на набор в первый поток сообщается на сайте Hyper. Там нет информации, на проектах из каких сегментов будет сфокусирован фонд, но сказано, что он «будет инвестировать во все, что кажется многообещающим». Заявки на участие в осеннем потоке принимаются до 10 августа.

«Если мы примем вашу заявку, вы сразу же получите финансирование», – говорится на сайте Hyper. 

Hyper будет действовать по принципу, придуманному специалистами акселератора Y Combinator. Его суть в заключении договора Simple Agreement for Future Equity (SAFE), или соглашения о будущем капитале. В каждый стартап вкладывается определенная сумма за долю. Hyper обещают инвестиции $300 тысяч в обмен на 5%.

Заявки от стартапов будут приниматься четыре раза в год посезонно, каждая программа будет длиться 8 недель.

Среди партнеров Hyper – AngelList, Product Hunt (их дочерняя компания) и Sequoia Capital.

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Фото: Shutterstock.com

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