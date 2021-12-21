Церемония награждения премии New East Tech Awards состоится 22 декабря

22 декабря пройдет церемония вручения диджитал-премии New East Tech Awards. На нее претендуют 30 технологических стартапов из региона New East (Восточной Европы, стран Балтии, Балкан, Центральной Азии). Победители получат инвестиции от венчурных фондов и акселераторов, NFT-статуэтку, гранты от партнеров и другие призы.

В премии принимают участие стартапы на стадии от pre-seed до round A из региона New East (страны Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан), а также инвестирующие в регионе на этих стадиях фонды, бизнес-ангелы и акселераторы.

Стартапы соревнуются за статус лучшего в 10 номинациях: FinTech, HR-tech, MarTech, HealthTech & Wellbeing, Cybersecurity, DeepTech, SmartCity, ImpactTech, MetaTech, The Most Global Startup. Оценивать проекты будут опытные профессионалы венчурного рынка: международные инвесторы, предприниматели, основатели единорогов, менторы, эксперты и журналисты.

Стартапы с наибольшим потенциалом роста и масштабирования получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, возможность привлечь инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров.

Для инвесторов были открыты номинации: Promising New Investor, VC with a focus on Diversity, VC with a focus on Impact, The Most Active Accelerator, Exit of the Year. По решению организаторов награждение инвесторов состоится на конференции Emerge 2022, т.к. часть участников сейчас находится в процессе заключения сделок.

Международная премия для технологических предпринимателей и венчурных инвесторов запущена создателями ежегодной конференции EMERGE, агентства SOLYANKA, глобального сообщества Rutech, проектов с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab.

Получить более подробную информацию и следить за ходом церемонии можно на сайте.