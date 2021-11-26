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Стартовал прием заявок на премию New East Tech Awards

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Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Стартапы на стадии от pre-seed до round A из стран Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан и инвестирующих там на этих стадиях фонды, бизнес-ангелов и акселераторы приглашают принять участие в международной премии New East Tech Awards. Подать заявку можно до 17 декабря.

Стартовал прием заявок на премию New East Tech Awards

RB.RU организует встречу проекта Founders’ Mondays для начинающих и опытных предпринимателей. Дважды в месяц по понедельникам.

Стартапы

Основатели стартапов могут подать заявку в одной из 10 номинаций: 

  • FinTech;
  • HR-tech;
  • MarTech;
  • HealthTech & Wellbeing;
  • Cybersecurity;
  • DeepTech;
  • SmartCity;
  • ImpactTech;
  • MetaTech;
  • The Most Global Startup.

Победители получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров. 

Инвесторы

  • Для инвесторов открыты следующие номинации: 
  • Promising New Investor;
  • VC with a focus on Diversity;
  • VC with a focus on Impact;
  • The Most Active Accelerator;
  • Exit of the Year. 

Фонды, акселераторы и ангелы получат признание за вклад в развитие венчурного бизнеса и за уникальные аналитические и визионерские компетенции, позволяющие им проводить успешные сделки, значительное расширение нетворка и возможностей (в том числе, доступ к закрытым мероприятиям для сообщества инвесторов EMERGE), а также сильный ресурс в виде пайплайна глобальных стартапов. 

В составе жюри:

  • Кирилл Голуб, Angels band и Lithuanian Business Angel Network;
  • Константин Синюшин, the Untitled Ventures;
  • Денис Ефремов, Fort Ross Ventures;
  • Дарья Реутович, Rockstart;
  • Оксана Погодаева, HR&ED-tech VC;
  • Александра Говоруха, Sigma Software и UTEW Tech Tribe) и другие.

Подробная информация и регистрация — на сайте

Организатор — агентство SOLYANKA, создатель ежегодной конференции EMERGE, , глобального сообщества Rutech, проекта с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab. 

Фото на обложке: KaiMook Studio 99 / Shutterstock

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