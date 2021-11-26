Стартовал прием заявок на премию New East Tech Awards

Стартапы на стадии от pre-seed до round A из стран Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан и инвестирующих там на этих стадиях фонды, бизнес-ангелов и акселераторы приглашают принять участие в международной премии New East Tech Awards. Подать заявку можно до 17 декабря.
Стартапы
Основатели стартапов могут подать заявку в одной из 10 номинаций:
- FinTech;
- HR-tech;
- MarTech;
- HealthTech & Wellbeing;
- Cybersecurity;
- DeepTech;
- SmartCity;
- ImpactTech;
- MetaTech;
- The Most Global Startup.
Победители получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров.
Инвесторы
- Для инвесторов открыты следующие номинации:
- Promising New Investor;
- VC with a focus on Diversity;
- VC with a focus on Impact;
- The Most Active Accelerator;
- Exit of the Year.
Фонды, акселераторы и ангелы получат признание за вклад в развитие венчурного бизнеса и за уникальные аналитические и визионерские компетенции, позволяющие им проводить успешные сделки, значительное расширение нетворка и возможностей (в том числе, доступ к закрытым мероприятиям для сообщества инвесторов EMERGE), а также сильный ресурс в виде пайплайна глобальных стартапов.
В составе жюри:
- Кирилл Голуб, Angels band и Lithuanian Business Angel Network;
- Константин Синюшин, the Untitled Ventures;
- Денис Ефремов, Fort Ross Ventures;
- Дарья Реутович, Rockstart;
- Оксана Погодаева, HR&ED-tech VC;
- Александра Говоруха, Sigma Software и UTEW Tech Tribe) и другие.
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Организатор — агентство SOLYANKA, создатель ежегодной конференции EMERGE, , глобального сообщества Rutech, проекта с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab.
Фото на обложке: KaiMook Studio 99 /
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