Стартовал прием заявок на премию New East Tech Awards

Стартапы на стадии от pre-seed до round A из стран Восточной Европы, Центральной Азии и Балкан и инвестирующих там на этих стадиях фонды, бизнес-ангелов и акселераторы приглашают принять участие в международной премии New East Tech Awards. Подать заявку можно до 17 декабря.

Стартапы

Основатели стартапов могут подать заявку в одной из 10 номинаций:

FinTech;

HR-tech;

MarTech;

HealthTech & Wellbeing;

Cybersecurity;

DeepTech;

SmartCity;

ImpactTech;

MetaTech;

The Most Global Startup.

Победители получат пристальное внимание глобальных венчурных и стратегических инвесторов, инвестиции, контракты в своем и других регионах, а также ресурсы на развитие от международных партнеров.

Инвесторы

Для инвесторов открыты следующие номинации:

Promising New Investor;

VC with a focus on Diversity;

VC with a focus on Impact;

The Most Active Accelerator;

Exit of the Year.

Фонды, акселераторы и ангелы получат признание за вклад в развитие венчурного бизнеса и за уникальные аналитические и визионерские компетенции, позволяющие им проводить успешные сделки, значительное расширение нетворка и возможностей (в том числе, доступ к закрытым мероприятиям для сообщества инвесторов EMERGE), а также сильный ресурс в виде пайплайна глобальных стартапов.

В составе жюри:

Кирилл Голуб, Angels band и Lithuanian Business Angel Network;

Константин Синюшин, the Untitled Ventures;

Денис Ефремов, Fort Ross Ventures;

Дарья Реутович, Rockstart;

Оксана Погодаева, HR&ED-tech VC;

Александра Говоруха, Sigma Software и UTEW Tech Tribe) и другие.

Подробная информация и регистрация — на сайте.

Организатор — агентство SOLYANKA, создатель ежегодной конференции EMERGE, , глобального сообщества Rutech, проекта с британскими акселераторами MassChallenge и Central Research Lab.