Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Group-IB выявила новую мошенническую схему в Telegram

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Эксперты по кибербезопасности выявили новую мошенническую схему в Telegram. Используя ее мошенники крадут у пользователей аккаунты с помощью ссылок на фейковые конкурсы.

Group-IB выявила новую мошенническую схему в Telegram

Новую схему мошенничества с кражей аккаунтов Telegram выявили эксперты российской компании Group-IB.

Мошенники рассылают пользователям ссылки на фейковые сайты с конкурсами, в которых просят проголосовать за ребенка знакомого жертве человека для победы в соревновании. Перейдя по ссылке пользователя просят авторизоваться, введя номер телефона. Если его ввести, мошенники получают доступ к аккаунту и крадут его.

После того, как мошенники получают контроль над аккаунтом пользователя, они повторяют схему с другими пользователями, контакты которых нашли в аккаунте жертвы.

В Group-IB отметили, что ранее не было замечено, что подобная мошенническая схема применяется в Telegram. Присылаемые мошенниками ссылки на сайты могут содержать ПО, которое при скачивании приведет к непредвиденным последствиям.

Фото на обложке: rafapress / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Главная мера предосторожности — это публичность». Как российских предпринимателей судят за госизмену
  2. 2 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
  3. 3 Что такое банковская карта в Telegram и почему это удобно
  4. 4 Какие мессенджеры используют учителя, ученики и их родители в России — исследование
  5. 5 Как создать стикеры для Telegram?

ВОЗМОЖНОСТИ

15 декабря 2022

HackWagon22

18 декабря 2022

VK Cup 2022

18 декабря 2022

Академия Инноваторов

Все ВОЗМОЖНОСТИ