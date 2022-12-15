Group-IB выявила новую мошенническую схему в Telegram

Эксперты по кибербезопасности выявили новую мошенническую схему в Telegram. Используя ее мошенники крадут у пользователей аккаунты с помощью ссылок на фейковые конкурсы.

Новую схему мошенничества с кражей аккаунтов Telegram выявили эксперты российской компании Group-IB.

Мошенники рассылают пользователям ссылки на фейковые сайты с конкурсами, в которых просят проголосовать за ребенка знакомого жертве человека для победы в соревновании. Перейдя по ссылке пользователя просят авторизоваться, введя номер телефона. Если его ввести, мошенники получают доступ к аккаунту и крадут его.

После того, как мошенники получают контроль над аккаунтом пользователя, они повторяют схему с другими пользователями, контакты которых нашли в аккаунте жертвы.

В Group-IB отметили, что ранее не было замечено, что подобная мошенническая схема применяется в Telegram. Присылаемые мошенниками ссылки на сайты могут содержать ПО, которое при скачивании приведет к непредвиденным последствиям.

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