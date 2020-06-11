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ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание государственной цифровой платформы

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» готовы разработать единую цифровую платформу «Гостех». Компании заявили об этом в совместном письме премьер-министру Михаилу Мишустину. Об этом сообщает «Коммерсантъ» со ссылкой на копию письма.

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» стали претендентами на создание государственной цифровой платформы

Платформа «Гостех» призвана обеспечить взаимодействие между жителями России, бизнесом и государством. В том числе, на нее будут перенесены госуслуги и информсистемы органов власти.

ВТБ, «Ростелеком» и «Почта России» предложили задействовать в проекте  собственные разработки. В частности, предлагается использовать государственную единую облачную систему «Гособлако». В соответствии с нацпроектом «Цифровая экономика» именно через нее будут работать все госорганы к концу 2020 года.

Ранее основным претендентом на разработку «Гостеха» был Сбербанк. Банк заявлял о планах перевести на платформу все процессы распоряжения госимуществом и медстрахования.

Компании предложили увеличить количество создателей платформы, чтобы оптимально использовать всю имеющуюся в стране техническую инфраструктуру. Кроме того, разработку рекомендуется проводить совместно с представителями бизнеса. 

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