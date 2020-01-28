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Названы компании, которые заработают на смене правительства в России

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Наталья Бархатова
Наталья Бархатова

Новостной редактор

Наталья Бархатова

Акции нескольких российских компаний из разных сфер подорожают благодаря смене правительства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов по стратегии.

Названы компании, которые заработают на смене правительства в России

По подсчетам нидерландской финансовой группы ING Groep, для реализации задач, поставленных перед правительством Михаила Мишустина, только в 2020 году из бюджета нужно будет выделить до 2,1 трлн рублей ($34 млрд).

С тех пор, как старое правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, российский фондовый рынок уже вырос на 4%. По мнению аналитиков, в дальнейшем больше всего благодаря дополнительным бюджетным расходам заработают следующие компании:

  • «Детский мир» 

С момента смены правительства акции компаний выросли на 11%. Аналитики полагают, что они продолжат дорожать, так как покупательская способность россиян вырастет после увеличения пособий семьям с детьми и материнского капитала за рождение детей.

Ранее Мишустин говорил, что на оказание социальной поддержки россиянам до 2024 года потребуется около 4 трлн рублей.

  • «Магнит»
Акции уже подорожали на 8%. Как и в случае с «Детским миром», «Магнит» растет на фоне ожиданий увеличения доходов населения. По прогнозу аналитиков, оно составит 1,3%.
  • Сбербанк и «Тинькофф» (ТКС Group Holding) 
Аналитики прогнозируют спрос на акции розничных банков: на фоне роста социальных расходов клиенты банков «Тинькофф» и Сбербанка будут активнее погашать потребительские кредиты. 
  • Магнитогорский металлургический комбинат
Ожидается, что новое правительство займется выполнением нацпроектов на общую сумму 25,7 трлн рублей. Поскольку значительное место в них отведено инфраструктуре, рынок начал более позитивно смотреть на перспективы строительных проектов и внутренний спрос на сталь.

Фото: Bro Crock / Shutterstock

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