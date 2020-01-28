Названы компании, которые заработают на смене правительства в России
Акции нескольких российских компаний из разных сфер подорожают благодаря смене правительства. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на опрошенных экспертов по стратегии.
По подсчетам нидерландской финансовой группы ING Groep, для реализации задач, поставленных перед правительством Михаила Мишустина, только в 2020 году из бюджета нужно будет выделить до 2,1 трлн рублей ($34 млрд).
С тех пор, как старое правительство Дмитрия Медведева ушло в отставку 15 января, российский фондовый рынок уже вырос на 4%. По мнению аналитиков, в дальнейшем больше всего благодаря дополнительным бюджетным расходам заработают следующие компании:
- «Детский мир»
С момента смены правительства акции компаний выросли на 11%. Аналитики полагают, что они продолжат дорожать, так как покупательская способность россиян вырастет после увеличения пособий семьям с детьми и материнского капитала за рождение детей.
Ранее Мишустин говорил, что на оказание социальной поддержки россиянам до 2024 года потребуется около 4 трлн рублей.
- «Магнит»
- Сбербанк и «Тинькофф» (ТКС Group Holding)
- Магнитогорский металлургический комбинат
Фото: Bro Crock / Shutterstock
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