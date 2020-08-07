Apple представила новый 27-дюймовый iMac

Apple обновила 27-дюймовый iMac. Теперь модель оснащена Full HD-камерой, новыми процессорами и SSD. Также предлагаются в два раза больший объём памяти и графический процессор AMD нового поколения. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе компании.

Новая версия iMac получила веб-камеру с разрешением 1080p. Ранее таким сенсором оснащали только iMac Pro. Также предлагается система из трех микрофонов «студийного качества».

Кроме того, впервые на данной модели iMac используется технология True Tone. По заявлению компании, она дает более естественное изображение на дисплее.

Возможности процессора и памяти компьютера были также обновлены. Модель оснастили процессорами Intel 10-го поколения Comet Lake с возможностью выбрать версию до 10 ядер. По умолчанию в компьютеры встроены SSD от 256 ГБ вместо предлагаемого ранее гибридного Fusion Drive с HDD+SSD. По заявлению Apple, скорость чтения/записи составляет до 3,4 Гбит/сек.

Поддерживаемый объем оперативной памяти составляет 128 Гб. Это вдвое больше, чем у предыдущего поколения.

Моноблок также впервые получил сопроцессор T2. Это собственная разработка Apple, которая обеспечивает безопасность данных на устройстве. Например, она отвечает за быстрое шифрование данных на SSD.

Новый 27-дюймовый iMac можно заказать по цене от 170 тысяч рублей. Стоимость максимальной комплектации составит 881 тысячу рублей.

Были обновлены также iMac 21,5 дюйма и iMac Pro. Модель 21,5 дюйма теперь оснащена 6-ядерным процессором Intel Core i7 с оперативной памятью до 32 Гб и SSD-накопителями.

На iMac Pro в стандартной конфигурации теперь будет устанавливаться 10-ядерный процессор Intel Xeon. Максимальная комплектация позволяет выбрать iMac Pro с 18-ядерным процессором Xeon.

Фото: Apple