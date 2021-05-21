Raison Asset Management инвестировала на Pre-IPO в финтех-стартап NerdWallet

Инвестиционная управляющая компания с российскими корнями Raison Asset Management вложилась в американский финтех-стартап с 100 млн пользователями NerdWallet, стала ее прямым инвестором и вошла в таблицу капитализации компании. Об этом RB.ru сообщили в пресс-службе Raison.

Сделку закрыли незадолго до того, как Reuters сообщили о грядущем IPO NerdWallet. по инсайдерском информации, компания выдет на биржу до конца 2021 года с оценкой $5 млрд, отметили в Raison.

«По условиям NDA, размер сделки не разглашается, однако известно, что стоимость акций была рассчитана из оценки в $2,3 млрд», – сообщили в инвестиционной компании.

«Традиционная финансовая система слишком громоздкая, требует больших затрат на содержание и, что самое главное, не удобна для современных пользователей. Финтех-стартапы меняют правила игры на этом многомиллиардном рынке», – подчеркнул управляющий партнер Raison Asset Management Андрей Березин.

Инвестиционная компания работает с проектами на их Pre-IPO стадии. В фокусе Raison технологические стартапы, выход на биржу которых ожидается в ближайшие 1-3 года. В портфеле Raison 20 компаний с оценкой выше $1 млрд, в частности, SpaceX, Robinhood, Klarna.

NerdWallet основана в 2009 году. Предоставляет финансовые рекомендации пользователям по кредитным картам, займам, ипотеке и другим финансовым продуктам. Ежегодно у сайта и приложения более 100 млн пользователей.

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Фото на обложке: Raison Asset Management