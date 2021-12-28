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«Газпром» заявил о намерениях построить третий небоскреб рядом с «Лахта-центром» в Петербурге

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Газпром» обсуждает с властями Петербурга возможность строительства еще одного небоскреба рядом со своей штаб-квартирой в «Лахта-центре». Он станет третьим по счету (второй еще не построен), а высота здания составит 555 метров.

«Газпром» заявил о намерениях построить третий небоскреб рядом с «Лахта-центром» в Петербурге

О планах по строительству еще одного небоскреба в Петербурге «Газпром» заявил в своем telegram-канале.

Здание будет выполнено в форме спирали и построено по принципу «золотого сечения». Высота нижнего уровня будет равна сумме высот двух уровней выше. Это позволит разместить видовые площадки на более высоких уровнях, отметили в «Газпроме».

Видео: Газпром

Согласно концепции, высота здания составит 555 метров. В нем планируют разместить 108 уровней с обзорной галереей на верхнем уровне.

Если проект Lakhta 3 реализуют, то этот небоскреб станет третьим по счету в штаб-квартире «Газпрома» на берегу Финского залива в Петербурге. Высота первой башни, которую «Газпром» уже построил, составляет 462 метра. Высота второго небоскреба, строительство которого еще не началось, составит 703 метра – это будет второе по высоте здание в мире.

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Фото на обложке: Газпром

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