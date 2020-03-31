Штрафы за нарушение карантина и снижение соцвзносов: какие законы сегодня приняла Госдума
Сегодня Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Законы вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписи президента.
Rusbase рассказывает о новых законах.
Ужесточение ответственности за нарушение карантина
За нарушение карантина или других санитарно-эпидемиологических правил россиянам грозят штрафы и тюремный срок:
- просто нарушение — штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет или лишение свободы до 2 лет;
- если нарушение привело к смерти человека или угрозе массового заболевания — штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет;
- в случае смерти двух и более людей — лишение свободы на срок до семи лет.
Умышленное нарушение, которое привело к смерти человека, будет квалифицироваться по другим статьям Уголовного кодекса: терроризм, хулиганство или диверсия.
Штрафы за распространение ложной информации
Депутаты ужесточили административную и уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете ложных сообщений. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителям закона грозит:
- штраф от 300 тысяч до 2 млн рублей;
- принудительные работы на срок до пяти лет;
- ограничение свободы сроком до трех лет;
- лишение свободы до пяти лет.
Право правительства вводить режим ЧС
Правительство получило право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или в отдельных регионах. Также кабмин может устанавливать правила поведения при ЧС.
Поддержка экономики без внесения изменений в бюджет
Госдума разрешила направлять деньги на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджеты. В том числе речь идет о поддержке экономики.
Отсрочка уплаты налогов и снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса
Малый и средний бизнес получит отсрочку уплаты налогов до конца года. Также для предпринимателей снижается ставка социальных взносов с 30% до 15%.
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