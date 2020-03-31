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Штрафы за нарушение карантина и снижение соцвзносов: какие законы сегодня приняла Госдума

Новости
Ксения Самбулова
Ксения Самбулова

Новостной редактор

Ксения Самбулова

Сегодня Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Законы вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписи президента. 

Rusbase рассказывает о новых законах. 

Штрафы за нарушение карантина и снижение соцвзносов: какие законы сегодня приняла Госдума

Ужесточение ответственности за нарушение карантина

За нарушение карантина или других санитарно-эпидемиологических правил россиянам грозят штрафы и тюремный срок:

  • просто нарушение — штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет или лишение свободы до 2 лет;
  • если нарушение привело к смерти человека или угрозе массового заболевания — штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет;
  • в случае смерти двух и более людей — лишение свободы на срок до семи лет.

Умышленное нарушение, которое привело к смерти человека, будет квалифицироваться по другим статьям Уголовного кодекса: терроризм, хулиганство или диверсия. 

Штрафы за распространение ложной информации 


Депутаты ужесточили административную и уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете ложных сообщений. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителям закона грозит:

  • штраф от 300 тысяч до 2 млн рублей;
  • принудительные работы на срок до пяти лет;
  • ограничение свободы сроком до трех лет;
  • лишение свободы до пяти лет.

Право правительства вводить режим ЧС 

Правительство получило право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или в отдельных регионах. Также кабмин может устанавливать правила поведения при ЧС. 

Поддержка экономики без внесения изменений в бюджет

Госдума разрешила направлять деньги на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджеты. В том числе речь идет о поддержке экономики. 

Отсрочка уплаты налогов и снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес получит отсрочку уплаты налогов до конца года. Также для предпринимателей снижается ставка социальных взносов с 30% до 15%.

Фото: Felix Lipov / Shutterstock

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