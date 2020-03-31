Штрафы за нарушение карантина и снижение соцвзносов: какие законы сегодня приняла Госдума

Сегодня Госдума сразу в трех чтениях приняла пакет законопроектов, направленных на борьбу с эпидемией коронавируса и ее последствиями. Законы вступят в силу после одобрения в Совете Федерации и подписи президента.

Ужесточение ответственности за нарушение карантина

За нарушение карантина или других санитарно-эпидемиологических правил россиянам грозят штрафы и тюремный срок:

просто нарушение — штраф от 500 тысяч до 700 тысяч рублей, лишение права занимать определенные должности на срок до 3 лет или лишение свободы до 2 лет;

если нарушение привело к смерти человека или угрозе массового заболевания — штраф от 1 млн до 2 млн рублей, либо лишение свободы на срок до семи лет;

в случае смерти двух и более людей — лишение свободы на срок до семи лет.

Умышленное нарушение, которое привело к смерти человека, будет квалифицироваться по другим статьям Уголовного кодекса: терроризм, хулиганство или диверсия.

Штрафы за распространение ложной информации

Депутаты ужесточили административную и уголовную ответственность за распространение в СМИ и интернете ложных сообщений. В зависимости от обстоятельств и последствий нарушителям закона грозит:

штраф от 300 тысяч до 2 млн рублей;

принудительные работы на срок до пяти лет;

ограничение свободы сроком до трех лет;

лишение свободы до пяти лет.

Право правительства вводить режим ЧС

Правительство получило право вводить режимы повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на всей территории РФ или в отдельных регионах. Также кабмин может устанавливать правила поведения при ЧС.

Поддержка экономики без внесения изменений в бюджет

Госдума разрешила направлять деньги на борьбу с последствиями коронавируса без внесения изменений в бюджеты. В том числе речь идет о поддержке экономики.

Отсрочка уплаты налогов и снижение соцвзносов для малого и среднего бизнеса

Малый и средний бизнес получит отсрочку уплаты налогов до конца года. Также для предпринимателей снижается ставка социальных взносов с 30% до 15%.