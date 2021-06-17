Власти Москвы обсуждают введение локдауна в столице – Forbes

Власти Москвы обсуждают ведение нового локдауна в столице. Об этом Forbes рассказали три источника, в том числе из столичной мэрии. Количество выявленных случаев заражения COVID-19 ежедневно в Москве за последнюю неделю резко увеличилось.

Источник издания, близкий к мэрии столицы, сказал, что власти планируют ввести локдаун с 20 июня, однако решение будет приниматься по результатам бесед с представителями бизнеса, а также исходя из показателей вакцинации и статистики по новым заболевшим.

Другой источник отметил, что власти не планируют вводить массовый локдаун, а лишь ограничить непривитых граждан. О каких ограничениях идет речь собеседник не сказал.

Источник в федеральном правительстве сообщил, что власти Москвы действительно обсуждают введение локдауна.

«Если статистика по заболевшим не будет расти и население будет активнее прививаться, то суровых ограничений не будет. Однако если представители бизнеса не будут выполнять рекомендаций властей и статистика по прививкам будет по-прежнему плохая, тогда будут принимать карательные меры для отдельных бизнесов или слоев населения», – рассказал Forbes собеседник.

10 дней назад статистика по заболеваемости COVD-19 в Москве резко пошла вверх. 13 июня был зафиксирован крупнейший дневной прирост заболевших – 7704 человека, с конца декабря. На фоне ухудшения ситуации власти Москвы объявили дни с 12 по 20 июня нерабочими.

16 июня в столице была введена норма частично обязательной вакцинации сотрудников сферы услуг, общепита, транспорта и других. Бизнес обязали обеспечить вакцинацию на уровне не ниже 60% персонала до 15 июля. За невыполнение постановления грозят штрафы до 1 млн рублей.

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