Российские ученые разработали методику выявления трех подвидов «Омикрона»

Ученые ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора разработали новую методику определения трех видов коронавирусного штамма «Омикрон». Исследования проводятся с помощью ПЦР, а результаты готовы в течение нескольких часов.

Разработка позволяет выделить три линии штамма — BA.1, BA.2 и BA.3, говорится на сайте ведомства.

«При этом при определении одной из ключевых мутаций N501Y для геноварианта "Омикрон" существует возможность дифференциации линий BA.1 и ВА.2 по трем мутациям del69-70, del143-145 и ins214», — пояснили ученые

Для того, чтобы отличать линию BA.1 от BA.3 специалисты ведут дополнительные разработки.

Основой для новой методики стал набор праймеров и зондов для определения двух мутаций вариантов «Дельта» и четырех мутаций геноварианта «Омикрон», появившегося еще в 2021 году.

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