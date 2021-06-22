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Пункты выдачи «Яндекс.Маркета» будут принимать товары от продавцов

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

«Яндекс.Маркет» будет принимать товары от продавцов, предназначенные для доставки покупателю, в своих пунктах выдачи. Ранее это можно было сделать только через сортировочные центры либо водителей сервиса.

Пункты выдачи «Яндекс.Маркета» будут принимать товары от продавцов

Новая услуга «Яндекс.Маркета» доступна в более чем 250 пунктах выдачи в Москве, Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Нижнем Новгороде, Екатеринбурге, Казани и Краснодаре. Количество подключенных к услуге пунктов будет увеличиваться, отметили в сервисе.

«Возможность отгрузки заказов через пункты выдачи позволяет магазинам работать с Маркетом по модели FBS (Fulfillment by Seller): продавец хранит товары на своем складе, сам упаковывает их, передает маркетплейсу, а тот доставляет покупателям», – пояснили в пресс-службе «Яндекс.Маркета».  

Ранее продавцы могли сдавать заказы через сортировочные центры, а при подключении экспресс-доставки – через водителей, сотрудничающих с сервисом «Яндекс.Доставка».

У «Яндекс.Маркета» на сегодняшний день порядка четырех тысяч пунктов выдачи заказов и более 40 сортировочных центров. С начала 2021 года число магазинов, которые продают прямо через сервис, выросло более чем в 2 раза, ассортимент товаров на маркетплейсе увеличился в 3 раза.

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Фото: Depositphotos.com

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