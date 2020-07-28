Россияне стали чаще интересоваться иностранным гражданством из-за пандемии

Во время пандемии обеспеченные россияне стали чаще оформлять вид на жительство в других странах и второе гражданство. Эти документы стали альтернативой выездным визам. Вместе с тем, многие страны упростили условия получения гражданства. Об этом сообщает журнал Forbes.

Отмечается, что весной 2020 года число обращений россиян по вопросу зарубежного ВНЖ выросло на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

«Мы видим небывалый бум интереса россиян к программам, позволяющим получить вид на жительство за границей», — говорит директор департамента зарубежной недвижимости и частных инвестиций Knight Frank Марина Шалаева.

Самыми привлекательными для россиян странами при получении ВНЖ стали:

Португалия,

страны Карибского бассейна (Гренада, Антигуа и Барбуда, Сент-Китс и Невис),

Кипр,

Мальта,

Черногория.

По данным Knight Frank, эти государства предлагают наиболее выгодные условия в ЕС.

Так, рост спроса на получение гражданства Мальты в обмен на инвестиции объясняется завершением срока действия госпрограммы. Документы можно подать до 31 июля. Кипр, в свою очередь, ввел дополнительные скидки на островную недвижимость — до 30% от текущей стоимости объектов, говорится в сообщении.

Спрос на страны Карибского бассейна у россиян вырос благодаря предложению «золотых паспортов». Они были введены там в последние несколько месяцев. Например, Сент-Китс и Невис в этом году снизил порог инвестиций для получения ВНЖ со $190 тысяч до $150 тысяч.

Шалаева также отмечает, что многие страны Карибского бассейна дают возможность получить гражданство при инвестициях от $100 тысяч.

Стоимость программы «гражданство в обмен на инвестиции» в начале июля скорректировала и Доминика. В новых правилах этой страны снижен размер взноса в экономический фонд с $75 тысяч до $50 тысяч. Также было расширено понятие «иждивенца». Теперь им может считаться человек в возрасте до 30 лет. Ранее ограничение составляло 18 лет.

По данным Bloomberg, страны Карибского бассейна стали снижать цены по программам предоставления гражданства из-за резкого сокращения доходов от туризма во время пандемии.

«Рынок остается достаточно конкурентным, что заставляет основных игроков быстро реагировать на внешние вызовы и компенсировать потерянные доходы из-за провала этого курортного сезона», — отмечает руководитель юридического департамента UFG WM Wealth Management Николай Варгасов.

Он также пояснил, что во время эпидемии вид на жительство и гражданство, в отличие от виз, могли дать возможность выезжать из страны.

По прогнозу Knight Frank, рост спроса на иностранные паспорта и ВНЖ сохранится и осенью. Многие страны откроют границы для иностранцев. И жители России смогут посмотреть объекты для инвестиций на месте.

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