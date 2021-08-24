Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать второй пенсионный фонд для борьбы с бедностью пенсионеров

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и члены Столыпинского клуба выступили с идеей кардинального реформирования пенсионной системы в России. Они предлагают создать еще один – второй пенсионный фонд, который будет пополняться прямыми дотациями из бюджета. Так, говорят авторы инициативы, появится возможность побороть бедность среди пенсионеров.

Новый пенсионный фонд предлагают назвать Фондом старших поколений. Подразумевается, что из этого фонда выплаты будут получать россияне, родившиеся до 1967 года и, соответственно, не платившие взносы на пенсию в полном объеме.

«Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», – сказал Борис Титов на презентации концепции фонда.

Фонд предлагается наполнять за счет прямого финансирования из государственного бюджета, а также отчислений, которые совершают россияне старше 1967 года.

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