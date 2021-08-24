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Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать второй пенсионный фонд для борьбы с бедностью пенсионеров

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Бизнес-омбудсмен Борис Титов и члены Столыпинского клуба выступили с идеей кардинального реформирования пенсионной системы в России. Они предлагают создать еще один – второй пенсионный фонд, который будет пополняться прямыми дотациями из бюджета. Так, говорят авторы инициативы, появится возможность побороть бедность среди пенсионеров.

Бизнес-омбудсмен Титов предложил создать второй пенсионный фонд для борьбы с бедностью пенсионеров

Новый пенсионный фонд предлагают назвать Фондом старших поколений. Подразумевается, что из этого фонда выплаты будут получать россияне, родившиеся до 1967 года и, соответственно, не платившие взносы на пенсию в полном объеме.

«Пенсионеры стали беднее, несмотря на повышение пенсионного возраста. Пенсии теряют покупательную способность, их индексация отстает от инфляции», – сказал Борис Титов на презентации концепции фонда.  

Фонд предлагается наполнять за счет прямого финансирования из государственного бюджета, а также отчислений, которые совершают россияне старше 1967 года.

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Фото: Shutterstock.com

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