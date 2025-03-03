Русбейс обновился: новая команда, новая айдентика, новый сайт

3 марта 2025 года деловое медиа Русбейс объявило о масштабном обновлении. Издание представило новый сайт, обновленный логотип и команду, а также обозначило дальнейшие планы по развитию платформы.

Новый сайт отличается обновленной архитектурой, упрощенной навигацией и улучшенной скоростью загрузки. Дизайн сайта стал более современным, с акцентом на удобство для пользователя.

Логотип Русбейс также изменился, отражая новый этап развития компании.

Rusbase был запущен в 2012 году как издание прежде всего о технологиях, стартапах и венчурном рынке. Но технологии не были единственной темой, главными героями всегда были люди, которые создают и развивают свой бизнес. Поэтому Rusbase стал все больше писать о предпринимателях в самых разных отраслях бизнеса, и в 2016 году объединился с проектом RB.RU. Мы ценим исторический опыт и стараемся сохранить и развить наши главные продукты и преимущества.

Генеральный директор Русбейс Эльза Егорова расширила команду и привлекла новых специалистов, за последний год количество сотрудников компании выросло в три раза. Главным редактором Русбейс стал Валерий Игуменов, бывший главный редактор журнала РБК, заместитель главного редактора журнала Forbes и редакционный директор издательского дома «Комитет». Новостной блок редакции возглавил Кирилл Буланов, ранее журналист РБК, «Ведомостей». Отделом специальных корреспондентов теперь руководит Мария Коломыченко, ранее работавшая в РБК, Коммерсант, Reuters и Яндекс.

Руководителем направления Rb Events и PR стала Ольга Стройкова, работавшая в МТС, Россельхозбанке и газете «Ведомости», что позволило вывести направление организации мероприятий на качественно новый уровень.

Образовательную платформу «Курс» возглавляет Мария Маслова, которая более 10 работала в области обучения и развития персонала, сотрудничала с такими компаниями как PepsiCo, Samsung, МТС и Севергрупп.

«Русбейс всегда был больше, чем просто медиа. Сегодня мы делаем еще один шаг вперед, чтобы стать технологичной медиа-компанией, развивая сервисы для предпринимателей и тех, кто собирается начать этот путь», — прокомментировала генеральный директор Русбейс и Курс Эльза Егорова.

Также Русбейс запускает новый проект — Бизнес-клуб Русбейс. Его цель — создать сообщество предпринимателей, где участники смогут обмениваться знаниями, обсуждать вопросы развития бизнеса и инноваций, а также получать практическую помощь, которая позволит избежать распространенных ошибок.

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