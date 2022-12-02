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В ТЦ на треть выросло количество открывшихся российских брендов

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

На фоне ухода зарубежных брендов в российских торговых центрах на треть выросло количество открывшихся отечественных брендов. В стрит-ритейле Москвы открылись десятки магазинов новых марок.

В ТЦ на треть выросло количество открывшихся российских брендов

Наиболее активно открывала магазины «Глориа Джинс». В 2022 году компания запустила 70 магазинов, на конец прошлого года их количество не превышало 640. Представитель «Глория Джинс» сообщил о планах занять «отдельные площади» H&M, Zara, Marks & Spencer и Adidas, пишет «Коммерсантъ».

Melon Fashion Group (бренды Zarina, Befree, Sela, Love Republic) решила увеличить формат магазинов и расширить продуктовую матрицу. Так, в Zarina впервые появилась одежда для мужчин, в Love Republic — спортивная линейка, обувь и нижнее белье, в Sela — вещи для малышей до двух лет, вернулась мужская коллекция.

Глава направления исследований и консалтинга компании Focus Technologies Михаил Васильев считает, что рост числа местных брендов во многом обусловлен снижением уровня конкуренции и сужением выбора для конечного потребителя.

Аналитики при этом предупреждают, что у такой динамики есть предел: на нее может повлиять падение покупательской способности на фоне роста себестоимости и сложностей с поставками материалов, но и ограниченный горизонт планирования ритейлеров.

Фото на обложке: Gorodenkoff / Shutterstock

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