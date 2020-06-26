Бывший глава рекламного отдела Google запустит новую поисковую систему

Бывший руководитель рекламного департамента Google Шридхар Рамасвами готовится представить новую поисковую систему Neeva. Поисковик не будет предлагать рекламу и собирать личные данные. Об этом сообщает The New York Times.

Neeva призвана составить прямую конкуренцию Google. Основные отличия новой поисковой системы – отсутствие рекламы и работа по модели подписки.

Также сообщается, что поисковик не будет отслеживать и собирать информацию о пользователях. Но при этом он будет персонализированным. Личные данные пользователей будут доступны Neeva, если подписчики свяжут с поисковой системой свои учетные записи Google, Microsoft Office или Dropbox.

Neeva будет использовать такие источники информации, как Bing, Apple Maps, weather.com, Intrinio. Также он будет искать данные среди личных файлов, например, в email-сообщениях и в «локальных» документах.

На первоначальном этапе система Neeva будет бесплатной, а затем подписка будет стоить не более $10 в месяц. По мере увеличения числа подписчиков стоимость сервиса планируется снизить.

На текущий момент стартап привлёк $37,5 млн инвестиций для развития. В штате компании трудится 25 человек.

Согласно NYT, Шридхар Равасвами ушёл из Google в 2018 году. Основная причина увольнения — это рост внимания компании к доходам от рекламы в ущерб качеству поиска.

Фото: Unsplash