Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Траты россиян на аренду электросамокатов в новом сезоне превысили 1,7 млн рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В конце марта стратовал сезон проката электросамокатов. За месяц траты россиян на аренду превысили 1,7 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.

Траты россиян на аренду электросамокатов в новом сезоне превысили 1,7 млн рублей

Количество поездок увеличилось в два с половиной раза, а средний чек за поездку стал меньше на 23 рубля и составил 131 рубль. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов «Почта банка», с которыми ознакомился ТАСС.

Чаще всего кикшерингом пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского и Краснодарского краев.

Россияне чаще всего арендуют электросамокаты для коротких поездок по делам, чем для развлекательных прогулок. Про данным кикшеринговых компаний, поездка длится в среднем 15-20 минут, а доля прогулочных поездок снизилась.

Фото на обложке: Addrenn / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 «Авто.ру» запустил нейросеть для определения комплектации и стоимости автомобиля
  2. 2 «Яндекс Go» запустил тариф для поездок из Москвы в 22 города Подмосковья
  3. 3 В линейку отечественного электромобиля «Атом» войдут аналоги BMW i3 и Mini Cooper
  4. 4 «Яндекс» добавил в приложение самокаты «Юрента» для аренды в Сочи и Адлере
  5. 5 «Автодом» закрыл сделку по покупке активов Mercedes-Benz
AgroCode Hub
Последние новости, актуальные события и нетворкинг в AgroTech-комьюнити — AgroCode Hub
Присоединяйся!

ВОЗМОЖНОСТИ

27 апреля 2023

«Интегрируй!»

29 апреля 2023

Game Jam Lvl 1

30 апреля 2023

Shell StartUp Engine UK

Все ВОЗМОЖНОСТИ