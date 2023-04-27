Траты россиян на аренду электросамокатов в новом сезоне превысили 1,7 млн рублей

В конце марта стратовал сезон проката электросамокатов. За месяц траты россиян на аренду превысили 1,7 млн рублей. Это в два раза больше показателей аналогичного периода 2022 года.
Количество поездок увеличилось в два с половиной раза, а средний чек за поездку стал меньше на 23 рубля и составил 131 рубль. Такие данные показал анализ транзакций по картам клиентов «Почта банка», с которыми ознакомился ТАСС.
Чаще всего кикшерингом пользовались жители Москвы, Санкт-Петербурга, Московской области, Красноярского и Краснодарского краев.
Россияне чаще всего арендуют электросамокаты для коротких поездок по делам, чем для развлекательных прогулок. Про данным кикшеринговых компаний, поездка длится в среднем 15-20 минут, а доля прогулочных поездок снизилась.
Фото на обложке: Addrenn /
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