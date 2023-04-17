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Оплата за заказы, а не пустые клики: XWAY запустил сервис для автоматического управления ставками на Wildberries

Новости
Ирина Печёрская
Ирина Печёрская

Редактор RB.RU

Ирина Печёрская

Операционный партнер крупных маркетплейсов объявил о запуске инновационного продукта — сервиса для гибкого управления рекламными ставками. XWAY ADV позволяет владельцам магазинов на Wildberries получать больше продаж и экономить бюджет на продвижение за счет автоматизации внутренней рекламы на площадке.

Оплата за заказы, а не пустые клики: XWAY запустил сервис для автоматического управления ставками на Wildberries

Ключевая фишка платформы — возможность настраивать сотни и тысячи рекламных объявлений в несколько кликов, отбирать только запросы, приносящие заказы, и удерживать позиции в выдаче в автоматическом режиме. С помощью сервиса можно назначать разные ставки на подходящие запросы вместо одной ставки на все. 

XWAY ADV также помогает контролировать расходы и тормозить кампании алгоритмами при превышении установленного лимита трат на день, неделю или месяц. 

 

Через XWAY ADV предприниматели будут оперативнее запускать внутренние инструменты продвижения на Wildberries и с меньшими усилиями выводить товары на первые места общей ленты, продвигать новый ассортимент, распродавать неликвидный ассортимент и так далее.

Платформа подходит предпринимателям разного уровня: небольшим селлерам она открывает рекламные опции, которые ранее были недоступны для их бюджета, а крупным — позволяет привлекать еще больше покупателей и кратно увеличивать поток заказов без изменения суммы затрат.

 

Тестирование сервиса показало следующий результат: владельцам магазинов удавалось снизить долю рекламных расходов в два раза, сэкономить рекламный бюджет до 50% и увеличить GMV в 30 раз.

Операционный партнер маркетплейсов XWAY предоставляет услуги создания, сопровождения и развития магазинов на Ozon, Wildberries, «Яндекс Маркете», «СберМегаМаркете» и других площадках. 

Компания является резидентом «Сколково». Консолидированный оборот клиентов XWAY в 2022 году превысил 15 млрд рублей. Сейчас среди них более тысячи брендов, в числе которых — Polaris, «Ситилинк», Holodilnik, KARATOV, «Ле’Муррр».

Фото на обложке: Koshiro K / Shutterstock

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