Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости
эксклюзив

У производителя «умных» касс «Эвотор» появился новый владелец

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Новым владельцем производителя «умных» касс «Эвотор» стало АО «Потребительские сервисы», на изменение данных Росстата обратил внимание корреспондент RB.RU. Компанию зарегистрировали в конце августа 2022 года: данные об учредителе и руководителе компании отсутствуют.

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что таким образом «Сбер», который ранее выступал мажоритарным акционером «Эвотора», хочет защитить компанию от угрозы попадания в санкционные списки.

У производителя «умных» касс «Эвотор» появился новый владелец

Про новые «Потребительские сервисы» известно лишь то, что компания консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также оказывает услуги в области бухучета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, следует из регистрационных данных.

По данным Росстата, с ноября учредителем ООО «Эвотор» выступает АО «Потребительские сервисы», доля этого предприятия в «Эвоторе» не раскрывается. При этом, по данным ЕГРЮЛ, в списке конечных владельцев доля АО составляет меньше 1%. 

Среди прямых владельцев «Эвотора» в ЕГРЮЛ указаны два предприятия — ООО «Дата Капитал» Андрея Романенко и ООО «Эвотор.Консалт», совокупная доля которых по состоянию на май 2022 года не превышала 32%.

В пресс-службе «Эвотора» RB.RU отказались комментировать акционерные изменения. RB.RU направил запрос в «Сбер».

  • В декабре 2020 года Сбербанк купил 29% в «Эвоторе» у ГК «Атол» за 2,1 млрд рублей и обеспечил себе мажоритарную долю 69% в производителе онлайн-касс. 31% остались во владении сооснователя и генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко и его партнеров по ООО «Дата капитал». 
  • В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. Это означает максимально возможные ограничения — фактическую изоляцию от долларовой системы.
  • Спустя месяц после ввода санкций «Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы. По данным ЕГРЮЛ, тогда единственным владельцем ООО «Звук», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий» стало АО «Новые возможности», а в «Эвоторе» это юрлицо получило долю. Руководство банка подчеркивало, что новый собственник не связан с группой «Сбер» и не попадает под санкции США или ЕС.
  • В июне власти Великобритании решили иначе: «Новые возможности» попали под британские санкции за «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

Директор «МодульКассы» Дмитрий Аристов считает, что изменения в корпоративной структуре «Эвотора» выглядят формальными. 

«Например, компания все так же пользуется преимуществами, которые дают доступ к широкой клиентской базе "Сбера". Можем предположить, что таким образом "Сбер" хочет защитить "Эвотор" от угрозы попасть в санкционные списки, что может повлиять на их ключевой бизнес — способность принимать и обрабатывать платежи», — сказал Аристов.

Партнер адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова также предположила, что изменения направлены «на защиту компании от попадания под вторичные санкции, которые направлены против Сбербанка и подконтрольных ему компаний». 

«Эвотор» появилась в 2016 году: ее учредителями стали Сбербанк (40%), сооснователь Qiwi Андрей Романенко (30%) и компания «Атол» (30%). Компания предоставляет решения для малого, среднего и крупного торгового бизнеса. Компания является одним из крупнейших производителей онлайн-касс, а также предоставляет услуги эквайринга, продает сервисы для управления бизнесом и т.п. В 2021 году выручка «Эвотора» составила 3,8 млрд рублей, а чистый убыток — 66 млн рублей.

Фото на обложке: Regina / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Обновленная карта Retail Tech: кто продвигает технологии в российском ритейле
  2. 2 Андрей Романенко: «Наш новый проект соответствует стратегии государства»
  3. 3 Победители школьного акселератора стартапов SberZ получат дополнительные баллы ЕГЭ
  4. 4 Не только твердо стоять на ногах: кто отвечает за ESG в крупнейших российских компаниях
  5. 5 Корпорации научат: где получить «вышку» от «Яндекса», Group-IB и других компаний
Cloud
Узнайте, какие возможности для бизнеса предоставляет облачный провайдер
Перейти

ВОЗМОЖНОСТИ

30 ноября 2022

Kaspersky Product Studio

30 ноября 2022

StartupDrive

30 ноября 2022

«Цифровой прорыв. Сезон: искусственный интеллект»

Все ВОЗМОЖНОСТИ