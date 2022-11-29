У производителя «умных» касс «Эвотор» появился новый владелец

Опрошенные RB.RU эксперты считают, что таким образом «Сбер», который ранее выступал мажоритарным акционером «Эвотора», хочет защитить компанию от угрозы попадания в санкционные списки.

Новым владельцем производителя «умных» касс «Эвотор» стало АО «Потребительские сервисы», на изменение данных Росстата обратил внимание корреспондент RB.RU. Компанию зарегистрировали в конце августа 2022 года: данные об учредителе и руководителе компании отсутствуют.

Про новые «Потребительские сервисы» известно лишь то, что компания консультирует по вопросам коммерческой деятельности и управления, а также оказывает услуги в области бухучета, по проведению финансового аудита и налоговому консультированию, следует из регистрационных данных.

По данным Росстата, с ноября учредителем ООО «Эвотор» выступает АО «Потребительские сервисы», доля этого предприятия в «Эвоторе» не раскрывается. При этом, по данным ЕГРЮЛ, в списке конечных владельцев доля АО составляет меньше 1%.

Среди прямых владельцев «Эвотора» в ЕГРЮЛ указаны два предприятия — ООО «Дата Капитал» Андрея Романенко и ООО «Эвотор.Консалт», совокупная доля которых по состоянию на май 2022 года не превышала 32%.

В пресс-службе «Эвотора» RB.RU отказались комментировать акционерные изменения. RB.RU направил запрос в «Сбер».

В декабре 2020 года Сбербанк купил 29% в «Эвоторе» у ГК «Атол» за 2,1 млрд рублей и обеспечил себе мажоритарную долю 69% в производителе онлайн-касс. 31% остались во владении сооснователя и генерального директора «Эвотора» Андрея Романенко и его партнеров по ООО «Дата капитал».

В апреле 2022 года «Сбер» попал под блокирующие санкции США. Это означает максимально возможные ограничения — фактическую изоляцию от долларовой системы.

Спустя месяц после ввода санкций «Сбер» продал Okko, «Эвотор» и другие активы экосистемы. По данным ЕГРЮЛ, тогда единственным владельцем ООО «Звук», ООО «Облачные технологии», ООО «Окко», ООО «Окко Спорт» и ООО «Центр речевых технологий» стало АО «Новые возможности», а в «Эвоторе» это юрлицо получило долю. Руководство банка подчеркивало, что новый собственник не связан с группой «Сбер» и не попадает под санкции США или ЕС.

В июне власти Великобритании решили иначе: «Новые возможности» попали под британские санкции за «получение выгоды от правительства России в секторе информационных технологий».

Директор «МодульКассы» Дмитрий Аристов считает, что изменения в корпоративной структуре «Эвотора» выглядят формальными.

«Например, компания все так же пользуется преимуществами, которые дают доступ к широкой клиентской базе "Сбера". Можем предположить, что таким образом "Сбер" хочет защитить "Эвотор" от угрозы попасть в санкционные списки, что может повлиять на их ключевой бизнес — способность принимать и обрабатывать платежи», — сказал Аристов.

Партнер адвокатской конторы «Сотниковы и партнеры» Елена Сотникова также предположила, что изменения направлены «на защиту компании от попадания под вторичные санкции, которые направлены против Сбербанка и подконтрольных ему компаний».

«Эвотор» появилась в 2016 году: ее учредителями стали Сбербанк (40%), сооснователь Qiwi Андрей Романенко (30%) и компания «Атол» (30%). Компания предоставляет решения для малого, среднего и крупного торгового бизнеса. Компания является одним из крупнейших производителей онлайн-касс, а также предоставляет услуги эквайринга, продает сервисы для управления бизнесом и т.п. В 2021 году выручка «Эвотора» составила 3,8 млрд рублей, а чистый убыток — 66 млн рублей.

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