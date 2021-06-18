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В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса. Участвовать в ней могут предприятия самого разного уровня – от стартапов до компаний с полным производственным циклом. Участникам помогут в поиске партнеров, окажут консультационную и другую помощь.

В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса

Программа называется «Кузница успеха». Она предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Заявки на участие в ней принимаются до 15 июля на сайтах инновационного территориального кластера «Зеленоград», Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера.

Потенциальные участники программы должны работать в сегментах:

  • микро и наноэлектронике;
  • приборостроении;
  • биомедицине и медицинской технике;
  • ресурсосберегающей энергетике;
  • информационных системах и технологиях;
  • искусственном интеллекте, новых материалах;
  • лазерных технологиях.

«Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт», – приводит портал mos.ru слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа предполагает длительное взаимодействие с каждой организацией, отметили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Участникам разработают индивидуальные планы развития и окажут другую помощь, например, в получении патентов, сертификации и защите интеллектуальной собственности.

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Фото: Depositphotos.com

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