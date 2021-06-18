В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса. Участвовать в ней могут предприятия самого разного уровня – от стартапов до компаний с полным производственным циклом. Участникам помогут в поиске партнеров, окажут консультационную и другую помощь.

Программа называется «Кузница успеха». Она предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Заявки на участие в ней принимаются до 15 июля на сайтах инновационного территориального кластера «Зеленоград», Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера.

Потенциальные участники программы должны работать в сегментах:

микро и наноэлектронике;

приборостроении;

биомедицине и медицинской технике;

ресурсосберегающей энергетике;

информационных системах и технологиях;

искусственном интеллекте, новых материалах;

лазерных технологиях.

«Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт», – приводит портал mos.ru слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.

Программа предполагает длительное взаимодействие с каждой организацией, отметили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Участникам разработают индивидуальные планы развития и окажут другую помощь, например, в получении патентов, сертификации и защите интеллектуальной собственности.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!