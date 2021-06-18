В Москве запускают новую программу поддержки технологического бизнеса. Участвовать в ней могут предприятия самого разного уровня – от стартапов до компаний с полным производственным циклом. Участникам помогут в поиске партнеров, окажут консультационную и другую помощь.
Программа называется «Кузница успеха». Она предназначена для организаций, входящих в состав Зеленоградского и Троицкого инновационных территориальных кластеров. Заявки на участие в ней принимаются до 15 июля на сайтах инновационного территориального кластера «Зеленоград», Троицкого инновационного кластера и Московского инновационного кластера.
Потенциальные участники программы должны работать в сегментах:
- микро и наноэлектронике;
- приборостроении;
- биомедицине и медицинской технике;
- ресурсосберегающей энергетике;
- информационных системах и технологиях;
- искусственном интеллекте, новых материалах;
- лазерных технологиях.
«Это программа для тех, кто ищет новые возможности для развития инновационных проектов и коммерциализации научных разработок. Участники смогут укрепить рыночные позиции своих компаний, улучшить технологию производства и конечный продукт», – приводит портал mos.ru слова заместителя мэра Москвы Натальи Сергуниной.
Программа предполагает длительное взаимодействие с каждой организацией, отметили в департаменте предпринимательства и инновационного развития Москвы. Участникам разработают индивидуальные планы развития и окажут другую помощь, например, в получении патентов, сертификации и защите интеллектуальной собственности.
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