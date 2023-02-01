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Мошенники выработали новую тактику звонков

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Заслуженный юрист России Иван Соловьев сообщил о новой тактике телефонных мошенников. Злоумышленники звонят жертве по несколько раз с разницей в пару дней, передает агентство «Прайм».

Мошенники выработали новую тактику звонков

Во время первого звонка мошенники выясняют персональные данные. Спустя несколько дней они сообщают, что неизвестный пытался оформить кредит с доференностью от имени потенциальной жертвы. 

Узнав, что гражданин кредит не брал, мошенник прощается. Иван Соловьев сказал, что возможен и третий звонок с просьбой быть бдительным. По словам юриста, тут абонент верит, что на том конце трубки сотрудник полиции или следственного комитета.

Мошенники пользуются доверием, которое возникает из-за отсутствия требований сообщить личную финансовую информацию, переводить деньги или брать кредиты. Однако Соловьев предупредил, что в дальнейшем злоумышленники получают от доверившегося им человека все, что пожелают по уже накатанным схемам.

Фото на обложке: Unsplash

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