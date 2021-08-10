Механизм уплаты налогов в «одном окне» предложили распространить на бизнес

В ФНС предложили упростить систему уплаты налогов для бизнеса. Тот механизм, который сейчас действует для физлиц – единый налоговый счет для всех налогов, сборов и страховых взносов, задумали улучшить и расширить на предприятия.

О предложении Федеральной налоговой службы пишет РБК со ссылкой на данные контракта, размещенного на портале государственных закупок.

Упрощенный механизм уплаты налогов – транспортного, земельного, на имущество и других, в настоящее время действует только для физических лиц. Человек может внести определенную сумму на счет, а налоговая служба распределит средства самостоятельно.

Эту схему предложили усовершенствовать и распространить на бизнес, включая юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Контракт на работы в этом направлении ФНС разместила на портале госзакупок под наименованием «разработка концепции внедрения института единого налогового счета», сумма лота 4,6 млн рублей.

О планах по внедрению упрощенной системы налогообложения для бизнеса к концу 2022 года ранее говорил глава ФНС Даниил Егоров.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!