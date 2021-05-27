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Аспирант Самарского медуниверситета разработал уникальную формулу дозирования лекарств

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Разработка аспиранта Самарского Государственного медицинского университета Глеба Краснова позволит рассчитать необходимую пациенту дозу препарата в режиме онлайн за 20 секунд, сообщили в пресс-службе университета.

Аспирант Самарского медуниверситета разработал уникальную формулу дозирования лекарств

Врач может самостоятельно указать на обстоятельства заболевания, например, что пациент пожилой или имеет низкий вес, выбрать показание и особые характеристики. После введениях необходимых данных программа рассчитает дозировку.

«Мы выбрали три относительно часто назначаемых препарата, и оказалось, что ценность, которую мы предложили врачам, действительно важна – за месяц системой воспользовались более 9 тысяч человек», – рассказал создатель программы, аспирант СамГМУ Глеб Краснов.

В системе «Дозатор лекарств» доступны три распространенных и доступных препарата: «Эликвис», «Прадакса» и Ксарелто, которые используют при тромбозах, аритмиях и пост-ковидных тромбозах. С дозированием этих лекарств, говорят в СамГМУ, врачи испытвают проблемы.

«Если мы должным образом не подберем дозу, это может привести к кровотечениям. К тому же, эти препараты не дешевые. Поэтому правильно подобрав дозировку, мы избежим побочных эффектов, достигнем хороших клинических результатов, и плюс сэкономим финансово», – отметила заведующая кафедрой гериатрии и возрастной эндокринологии СамГМУ, доктор медицинских наук Светлана Булгакова.

Программа бесплатна и доступна по ссылке. Автор планирует запустить мобильное приложение.

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Фото на обложке: Shutterstock.com

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