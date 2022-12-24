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В 2022 году средний чек при бронировании туров на Новый год вырос почти до 148 тыс. рублей

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

В 2022 году средний чек при бронировании туров на новогодние праздники вырос на 32,4%, до 147,3 тыс. рублей. При этом объем продаж соответствует прошлогоднему, хотя пандемийные ограничения сняты, а доступных направлений стало больше.

В 2022 году средний чек при бронировании туров на Новый год вырос почти до 148 тыс. рублей

Самыми популярными направлениями стали Египет, Таиланд, Турция, ОАЭ. Среди внутренних направлений — Сочи, Санкт-Петербург, Кавказские Минеральные Воды, Красная Поляна и Подмосковье, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные турагентств Travelata.ru и «Дельфин».

Новогодний тур в Египет в среднем обойдется в 141,3 тыс. рублей, Таиланд — 231,8 тыс. рублей, Турцию — 139,7 тыс. рублей, ОАЭ — 200,3 тыс. рублей.

На долю внутренних направлений на предстоящие новогодние праздники, по данным Travelata.ru, приходится 19% бронирований против 11% годом ранее. 

Гендиректор туроператора «Дельфин» Сергей Ромашкин напомнил, что в 2021 году зимой действовали санитарные ограничения, поэтому сейчас скорее можно говорить о восстановлении спроса.

Фото на обложке: Kamil Macniak / Shutterstock

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