В 2022 году средний чек при бронировании туров на новогодние праздники вырос на 32,4%, до 147,3 тыс. рублей. При этом объем продаж соответствует прошлогоднему, хотя пандемийные ограничения сняты, а доступных направлений стало больше.

В 2022 году средний чек при бронировании туров на Новый год вырос почти до 148 тыс. рублей