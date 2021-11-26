В России запатентовали еще одну отечественную вакцину от COVID-19

В России запатентовали еще одну отечественную вакцину от коронавируса. Ее разработала петербургская компания Biocad. Первая и вторая фазы испытаний вакцины должны завершиться в конце 2026 года.

О получении компанией Biocad патента на вакцину от коронавируса пишет ТАСС со ссылкой на представителя Роспатента.

Векторная вакцина от Biocad создана на основе аденовируса 5 типа. После ее введения организм человека формирует иммунитет к коронавирусу за счет использования кодон-оптимизированной нуклеиновой кислоты.

«Комплексный подход обеспечивает конкурентоспособность отечественной разработки как на российском, так и на зарубежном рынках при условии, что она будет также запатентована за границей», – цитирует агентство руководителя Роспатента Григория Ивлиева.

В испытаниях вакцины, на которые Biocad получила разрешение летом 2021 года, примут участие 360 человек. Первую и вторую фазы испытаний планируют завершить в 2026 году.

Подписывайтесь на наш TG-канал, чтобы быть в курсе всех новостей и событий!