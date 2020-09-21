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ВТБ запускает серию митапов о цифровой трансформации

Новости
Евгения Хрисанфова
Евгения Хрисанфова

Comm&Tech Correspondent

Евгения Хрисанфова

С 1 октября и до конца года ВТБ организует серию митапов, посвященных некоторым аспектам цифровой трансформации компаний. Эксперты обсудят технологические тренды и поделятся с участниками, как банк совершенствует свою работу. Первая встреча посвящена автоматизации HR-процессов.

ВТБ запускает серию митапов о цифровой трансформации

Первый митап называется «Как ускорить расчет зарплаты в корпорации в 5 раз: кейс HR-автоматизации от ВТБ и SAP». Это один из крупнейших проектов автоматизации управления персоналом в России на платформе SAP HANA. HANA — резидентная (in-memory) база данных компании SAP. Она позволяет хранить и очень быстро обрабатывать данные в оперативной памяти, не обращаясь к диску. Подобная технология вычислений упрощает работу с большими данными и используется в системах, где нужен мгновенный отклик.

ВТБ постепенно внедряет решение SAP HANA в свою работу — например, теперь HR-специалисты банка автоматически рассчитывают зарплату. Также планируется создать систему, с помощью которой сотрудники смогут обращаться за услугами отдела кадров онлайн.

На митапе спикеры расскажут:

  • как ВТБ внедрил решение SAP HANA;
  • о трендах в оптимизации HR-процессов;
  • как технологии помогают автоматизировать выполнение рутинных задач и упрощают работу HR-специалистов.

Перед участниками выступят:

  • Станислав Обухов, начальник управления автоматизации рабочего пространства ВТБ;
  • Алексей Белый, заместитель начальника управления автоматизации ERP, ВТБ;
  • Татьяна Церех, руководитель центра экспертизы SAP в финансовой отрасли, сертифицированный по TOGAF еnterprise-архитектор.

Мероприятие пройдет 1 октября онлайн. Зарегистрироваться можно по ссылке.

15 октября состоится следующий митап, посвященный теме Agile, а 29 октября эксперты и участники обсудят роботизированную оптимизацию процессов.

Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock

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