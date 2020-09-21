ВТБ запускает серию митапов о цифровой трансформации
С 1 октября и до конца года ВТБ организует серию митапов, посвященных некоторым аспектам цифровой трансформации компаний. Эксперты обсудят технологические тренды и поделятся с участниками, как банк совершенствует свою работу. Первая встреча посвящена автоматизации HR-процессов.
Первый митап называется «Как ускорить расчет зарплаты в корпорации в 5 раз: кейс HR-автоматизации от ВТБ и SAP». Это один из крупнейших проектов автоматизации управления персоналом в России на платформе SAP HANA. HANA — резидентная (in-memory) база данных компании SAP. Она позволяет хранить и очень быстро обрабатывать данные в оперативной памяти, не обращаясь к диску. Подобная технология вычислений упрощает работу с большими данными и используется в системах, где нужен мгновенный отклик.
ВТБ постепенно внедряет решение SAP HANA в свою работу — например, теперь HR-специалисты банка автоматически рассчитывают зарплату. Также планируется создать систему, с помощью которой сотрудники смогут обращаться за услугами отдела кадров онлайн.
На митапе спикеры расскажут:
- как ВТБ внедрил решение SAP HANA;
- о трендах в оптимизации HR-процессов;
- как технологии помогают автоматизировать выполнение рутинных задач и упрощают работу HR-специалистов.
Перед участниками выступят:
- Станислав Обухов, начальник управления автоматизации рабочего пространства ВТБ;
- Алексей Белый, заместитель начальника управления автоматизации ERP, ВТБ;
- Татьяна Церех, руководитель центра экспертизы SAP в финансовой отрасли, сертифицированный по TOGAF еnterprise-архитектор.
Мероприятие пройдет 1 октября онлайн. Зарегистрироваться можно по ссылке.
15 октября состоится следующий митап, посвященный теме Agile, а 29 октября эксперты и участники обсудят роботизированную оптимизацию процессов.
Фото на обложке: Rawpixel.com / Shutterstock
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