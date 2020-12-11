Жители России готовы потратить около 7 тысяч рублей на новогодние украшения — исследование

Маркетплейс Ozon провел исследование и выяснил, что продажи новогодних товаров на площадке в конце ноября-начале декабря 2020 года удвоились относительно прошлого года. При этом при онлайн-шоппинге средние затраты одной семьи на набор новогодних украшений составляют 6800 рублей. Об этом Rusbase сообщили в пресс-службе Ozon.

Проанализировав характерные заказы с новогодней атрибутикой, эксперты Ozon выяснили, что типичный набор, покупаемый к Новому году, состоит из

елки,

наконечника и набора игрушек для нее,

декора для дома.

Минимальная стоимость набора составляет около 1 тысячи рублей. Но в среднем одна семья в России тратит почти в 7 раз больше. Только расходы жителей Новосибирска и Ростова-на-Дону чуть ниже — примерно на 10%.

В качестве главного символа праздника россияне покупают искусственные ели от 90 см и выше, украшенные шишками, ягодами или искусственным снегом. Продажи искусственных елей в конце ноября-начале декабря выросли в 6 раз в сравнении с 2019 годом.

К типичному новогоднему набору чаще всего добавляют сладкие подарки, подарочную упаковку и канцелярские принадлежности. В канун 2021 года онлайн-покупатели предпочитают наборы из игрушек красного, серебряного и золотого цветов. Наибольшим спросом среди игрушек пользуются санки, банты, снежинки и символ 2021 года — бык.

В целом, количество заказов с новогодней атрибутикой утроилось год к году. Средний чек на такую продукцию вырос на 70% в годовом сопоставлении и превысил 2 тысячи рублей. Отмечается, что рост объема онлайн-покупок новогодних товаров соответствует тренду этого года по переносу шоппинга из оффлайна в онлайн.

Ранее стало известно, что при совершении покупок в обычных магазинах россияне стали экономить на новогодних товарах.

Фото: Olena Antonenko / Shutterstock