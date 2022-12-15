Треть россиян откажутся от традиционных блюд в пользу фастфуда в новогодние праздники — опрос

Треть россиян откажутся от привычных блюд в пользу фастфуда в новогодние праздники, показал опрос. Большинство опрошенных не собираются ограничивать себя в еде и наедятся суши, пиццей, шашлыком и бургерами.
Опрос о том, каким будет новогодний стол россиян в 2022 году, провел Delivery Club. Респондентами выступили 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 44 лет из городов России с населением свыше 500 тыс. человек.
35% опрошенных откажутся от традиционных новогодних блюд в пользу фастфуда. Каждый четвертый опрошенный предпочтет суши и пиццу, каждый пятый – бургеры, картошку фри, шашлык, вок и шаурму.
Подавляющее число респондентов (83%) намерены не ограничивать себя в еде в новогодние праздники. О правилах питания в эти дни собираются забыть 66: участников опроса.
На новогодние угощения респонденты в планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей, при этом половина опрошенных намерены заказать готовую еду, а не стоять за плитой.
Фото на обложке: smspsy /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Delivery Club запустил стипендиальную программу для курьеров-студентов
- 2 Выгодно ли ресторану работать с агрегаторами доставки? Разбираем в колонке
- 3 Из российского стартапа можно выйти только «вон»
- 4 Почти 40% работодателей увеличили затраты на зарплатный фонд в 2022 году
- 5 Компания исследовала 2500 человек, чтобы изучить выгорание — и вот ее выводы
ВОЗМОЖНОСТИ
15 декабря 2022
18 декабря 2022
18 декабря 2022