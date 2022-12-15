Треть россиян откажутся от традиционных блюд в пользу фастфуда в новогодние праздники — опрос

Треть россиян откажутся от привычных блюд в пользу фастфуда в новогодние праздники, показал опрос. Большинство опрошенных не собираются ограничивать себя в еде и наедятся суши, пиццей, шашлыком и бургерами.

Опрос о том, каким будет новогодний стол россиян в 2022 году, провел Delivery Club. Респондентами выступили 1,5 тыс. человек в возрасте от 18 до 44 лет из городов России с населением свыше 500 тыс. человек.

35% опрошенных откажутся от традиционных новогодних блюд в пользу фастфуда. Каждый четвертый опрошенный предпочтет суши и пиццу, каждый пятый – бургеры, картошку фри, шашлык, вок и шаурму.

Подавляющее число респондентов (83%) намерены не ограничивать себя в еде в новогодние праздники. О правилах питания в эти дни собираются забыть 66: участников опроса.

На новогодние угощения респонденты в планируют потратить в среднем 10 тыс. рублей, при этом половина опрошенных намерены заказать готовую еду, а не стоять за плитой.

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