Продолжается онлайн-хакатон New Year ML Battle

Команда Codenrock приглашает Data Science-, Machine Learning- или Computer Vision-специалистов принять участие в онлайн-хакатоне. Мероприятие стартовало 25 декабря 2021 года, регистрация новых участников продлится до 20 января 2022 года.
Задача соревнования — настроить алгоритмы распознавания таким образом, чтобы они с большей вероятностью могли определять Деда Мороза на фотографиях. Для этого организаторы предоставят командам архив с изображениями Дедов Морозов и Санта-Клаусов из разных точек Земли.
Хакатон продлится месяц — с 25 декабря 2021 года по 25 января 2022 года. В течение этого времени организаторы каждую неделю будут обновлять рейтинг участников — их решения автоматически оцениваются на платформе Codenrock.
Победителей объявят 25 января. Среди призов — Apple TV, Airpods, промокоды на еду, кино и книги, а также подарки от партнера мероприятия магазина «Спортмастер».
Подробная информация и регистрация — на сайте.
Фото на обложке: Chantal de Bruijne /
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