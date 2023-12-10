Бюджет на новогодние подарки россиян вырос до рекордных 14,3 рублей — исследование

Процент россиян, планирующих дарить новогодние подарки в этом году, вырос на 6% относительно 2022-го. Увеличился и бюджет — до 14 300 рублей на человека. Об этом говорят результаты опроса SuperJob, предоставленные пресс-службой сервиса.

82% респондентов заявили, что будут дарить подарки на Новый год, что на 6% больше, чем годом ранее. Среди мужчин доля тех, кто планирует что-либо дарить, меньше — 78% против 87% у женщин.

Однако праздничный бюджет у мужчин почти в 1,5 раза выше: 16,7 тыс. рублей против 11,6 тысяч. Относительно прошлого года ожидаемые траты на подарки выросли сразу на 14% с 12,5 тысяч рублей.

Больше всего на подарки потратят в Москве — 18 тысяч рублей в среднем. В топ-3 по праздничному бюджету среди городов-миллионников также вошли Красноярск (17,2 тыс.) и Ростов-на-Дону (16,5 тыс.).

Чаще всего участники опроса признавались, что подарят что-нибудь родственникам (72%), своей второй половинке (36%), друзьям (23%) и себе (17%). Доля респондентов, планирующих подарки коллегам, за год выросла сразу на 6% — с 8% до 14%.

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