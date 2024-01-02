Почти две трети россиян испытывают стресс при выходе на работу с новогодних праздников, показал опрос. При этом большая часть респондентов не предпринимают ничего, чтобы снизить уровень нервного напряжения.
62% россиян сталкиваются со стрессом при выходе на работу после новогодних каникул. Об этом говорится в результатах исследования SuperJob, пишет «РИА Новости».
Чтобы снизить уровень нервного напряжения, 3% респондентов стараются выспаться и занимаются спортом. 7% с первых постновогодних дней полностью уходят в работу, около 5% прибегают к самовнушению и медитации.
При этом большинство – 23% опрошенных – не предпринимают никаких действий для снижения уровня стресса.
SuperJob провел опрос среди 1,6 тыс. трудоустроенных россиян, которые не работают в период новогодних каникул.
Фото на обложке: Martin Lauge Villadsen /
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