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Спрос на новогодние туры за рубеж упал почти до нуля

Новости
Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

У ряда туристических операторов после объявления частичной мобилизации бронирования новогодних туров упали до нуля. Многие россияне пересмотрели свои планы на этом фоне, на их решение повлияла неопределенность  с пересечением границы мужчинами призывного возраста.

Спрос на новогодние туры за рубеж упал почти до нуля

На проблемы с бронированием пожаловались в Tez Tour, «Интурист» и еще один  представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший сохранить анонимность, сообщили «Известия».

Спрос начал частично восстанавливаться лишь в последние дни. Компании пытаются компенсировать снижение продаж за счет внутренних направлений.

В число наиболее популярных стран у туристов на Новый год и январские каникулы входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд, Сейшелы и Мальдивы. И сейчас в отелях этих стран нет сложностей с наличием номеров даже на пиковые даты заездов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что ситуация с бронированием все же далеко от критичной. По его данным, продажи новых туров продолжаются. Туристический рынок остро реагирует на потрясения любого рода, но быстро восстанавливается.

Фото на обложке: Unsplash

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