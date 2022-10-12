Спрос на новогодние туры за рубеж упал почти до нуля

У ряда туристических операторов после объявления частичной мобилизации бронирования новогодних туров упали до нуля. Многие россияне пересмотрели свои планы на этом фоне, на их решение повлияла неопределенность с пересечением границы мужчинами призывного возраста.

На проблемы с бронированием пожаловались в Tez Tour, «Интурист» и еще один представитель одного из крупных туроператоров, пожелавший сохранить анонимность, сообщили «Известия».

Спрос начал частично восстанавливаться лишь в последние дни. Компании пытаются компенсировать снижение продаж за счет внутренних направлений.

В число наиболее популярных стран у туристов на Новый год и январские каникулы входят Египет, ОАЭ, Турция, Таиланд, Сейшелы и Мальдивы. И сейчас в отелях этих стран нет сложностей с наличием номеров даже на пиковые даты заездов.

Вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин считает, что ситуация с бронированием все же далеко от критичной. По его данным, продажи новых туров продолжаются. Туристический рынок остро реагирует на потрясения любого рода, но быстро восстанавливается.

Фото на обложке: Unsplash