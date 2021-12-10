Аналитики рассказали, как россияне готовятся к Новому году

Аналитики Lamoda с 1 ноября по 2 декабря проанализировали спрос у россиян на новогодние товары. Самые популярными стали елочные игрушки, их приобрели на на 1539% чаще, чем за аналогичный период 2020 года.

Другой популярный товар — декоративные венки для интерьера (+1459%) и декоративные фигурки (+136%). Почти в три раза вырос спрос на ароматические свечи, сообщили «Известия».

Кроме того, на 138% чаще, чем в прошлом году, пользователи стали приобретать ароматические масла и ароматические наборы (на 121%). Самыми популярными запахами свечей у покупателей являются «Гранат и черная роза», «Груша и яблоко», «Древесный аромат» и «Шоколад».

Комплект для создания уюта перед новогодними праздниками, куда вошли набор елочных игрушек, гирлянда, декоративный венок для интерьера, набор декоративных фигурок, аромадиффузор и набор сервировочных салфеток, обойдется россиянину примерно в 7,8 тыс. рублей, добавили аналитики.

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