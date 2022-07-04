В России тестируют новый способ приема платежей через NFC на смартфоне продавца

НСПК вместе с банками тестирует способ оплаты по NFC-технологии в Системе быстрых платежей (СБП). Для этого клиенту достаточно коснуться своим смартфоном телефона продавца с технологией SoftPOS — она позволяет телефону выступать в качестве платежного терминала.

Для оплаты таким способом клиенту нужно иметь приложение «СБПэй» — платеж на стороне покупателя проходит через него. Утилита работает на Android и iOS, сообщили «Известия».

В НСПК считают, что этот способ будет популярен у малого и среднего бизнеса, так как с его помощью можно превратить смартфон в мобильный терминал без покупки дополнительного оборудования.

Первым функционал протестировал Делобанк, планируют это сделать ВТБ и крымский РНКБ. Для оплаты покупателю нужно лишь поднести свой телефон к смартфону продавца. Далее выбрать банк на странице, которая автоматически откроется в браузере смартфона, и подтвердить операцию. Деньги продавцу зачисляются сразу.

Глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея считает, что сначала технология может вызвать недоверие у граждан, они могут опасаться мошеннических транзакций. Однако, по его словам, риск минимизируется базовым информированием о новом способе оплаты.

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