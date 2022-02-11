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К 2030 году российский рынок NFT вырастет до $10 млрд

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Карина Пардаева
Карина Пардаева

Редактор новостного отдела

Карина Пардаева

Аналитики спрогнозировали рост российского рынка NFT до $10 млрд к 2030 году. Этому поспособствует и введение регулирования криптовалют. Музеям станет проще коммуницировать по юридическому статусу владения токенами, так как он пока остается неопределенным.

К 2030 году российский рынок NFT вырастет до $10 млрд

Доля российских игроков на мировом NFT-рынке составляет около 5%, что в абсолютном значении составляет сотни миллионов долларов, сообщила «Известиям» издатель международной сети The Art Newspaper, соучредитель платформы для инвестиций в искусство The Art Exchange Инна Баженова.

Основатель сообщества цифровых авторов #Rassvet и NFT Academy Ольга Дворецкая дала более пессимистическую оценку: она считает, что число российских представителей составляет 0,1–0,5% от мирового рынка. В любом случае, если брать за ориентир верхнюю границу указанного ей «коридора», речь идет более чем о $100 млн.

По данным Chainalysis, на конец 2021 года объем мирового NFT-рынка составлял $40,9 млрд. В свою очередь, аналитики DappRadar оценили продажи NFT в прошлом году в $24,9 млрд. А Morgan Stanley спрогнозировали рост до $240 млрд и более к 2030 году. 

На рост объемов значительно могут повлиять музеи. В 2021 году Эрмитаж разместил пять цифровых копий картин в виде NFT. Музей заработал на этом  444,5 тыс. BUSD – стейблокинов, привязанных к доллару США, наибольшую сумму принесла «Мадонна Литта» да Винчи — $150,5 тыс. Сделку пришлось проводить через множество посредников с помощью сложной юридической схемы.

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Фото на обложке: Rokas Tenys / Shutterstock

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