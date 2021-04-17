«Оставайся свободным»: NFT Эдварда Сноудена продали за $5,4 млн

NFT представляет собой художественное изображение лица Эдварда Сноудена. Портрет сделан из страниц решения апелляционного суда США, который признал незаконной американскую программу массовой слежки, раскрытую Сноуденом. Изображение называется «Оставайся свободным».

Полученные деньги переведут в Фонд свободы прессы (Freedom of the Press).

«Новые криптографические приложения могут сыграть важную роль в защите наших прав, — говорится в заявлении Фонда свободы прессы от лица Сноудена. — Этот аукцион будет стимулировать развитие ценных и защищающих конфиденциальность способов использования шифрования, чтобы защитить свободу прессы и служить обществу».

В 2013 году Эдвард Сноуден скопировал сверхсекретную информацию из Агентства национальной безопасности США и передал ее газетам The Washington Post и The Guardian. Материалы, которые газеты выпустили на основе этой информации, получили Пулитцеровскую премию.

После разглашения данных США заочно предъявили обвинения Сноудену в шпионаже и похищении государственной собственности. Власти объявили его в международный розыск. В 2013 году он получил временное убежище в России, что позже изменили на бессрочный вид на жительство. Сейчас Эдвард Сноуден живет в Москве.

В сентябре 2020 года Апелляционный суд девятого округа США в Калифорнии признал незаконной слежку Агентства национальной безопасности за телефонными звонками и электронной перепиской американцев.

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Фото: Rena Schild / Shutterstock