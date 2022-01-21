Пользователи Twitter смогут поставить NFT-файл на аватарку

Социальная сеть Twitter добавила новую функцию для ряда пользователей — привязать к аккаунту криптокошелек и поставить в качестве фотографии профиля NFT-файл.
Функция доступна на iOS для подписчиков Twitter Blue. Подписка на сервис стоит $2.99 в месяц.
Новые аватары будут отображаться в специальной шестиугольной раме. Дополнительную информацию о создателе NFT можно будет узнать после нажатия на изображение профиля.
В пятницу, 21 января, пользователи из России, Украины, США стали жаловаться на сбои в Twitter, следует из данных портала Downdetector. Большинство пользователей не могли открыть сайт, еще часть — приложение, а у других прерывалось соединение с сервером.
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Фото на обложке: Travel man /
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