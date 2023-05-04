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Бывшему менеджеру OpenSea грозит до 20 лет тюрьмы за инсайдерскую торговлю NFT

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Григорий Щеглов
Григорий Щеглов

Редактор направления Web3

Григорий Щеглов

Федеральный суд Нью-Йорка признал бывшего менеджера NFT-маркетплейса OpenSea Натаниэля Честейна виновным в инсайдерской торговле токенами. Окончательный приговор будет вынесен на заседании 22 августа.

Бывшему менеджеру OpenSea грозит до 20 лет тюрьмы за инсайдерскую торговлю NFT

Натаниэль Честейн, бывший менеджер по продукту OpenSea, оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег и незаконной инсайдерской торговлей. В начале 2022 года находчивый работник NFT-маркетплейса понял, что, выбирая, какие проекты появятся на главной странице сайта, он может управлять их ценой. Федеральному суду Нью-Йорка это не понравилось.

По словам стороны обвинения, Честейн регулярно покупал NFT незадолго до того, как они попадали в специальный раздел на сайте, а затем продавал их уже по возросшей цене. Судебный процесс начался 24 апреля, и уже успел стать знаковым для всей индустрии. До настоящего момента NFT не считались ценными бугами согласно законодательству США, а, значит, и обвинения в инсайдерской торговле к ним не были применимы.

По результатам прошедшего 3 мая заседания Натаниэль Честейн был признан виновным, однако окончательный приговор ему придется ждать до 22 августа. Наказание по статье, в которой он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Фото на обложке: PiggyBank / Unsplash

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