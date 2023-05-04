Бывшему менеджеру OpenSea грозит до 20 лет тюрьмы за инсайдерскую торговлю NFT

Натаниэль Честейн, бывший менеджер по продукту OpenSea, оказался в центре скандала, связанного с отмыванием денег и незаконной инсайдерской торговлей. В начале 2022 года находчивый работник NFT-маркетплейса понял, что, выбирая, какие проекты появятся на главной странице сайта, он может управлять их ценой. Федеральному суду Нью-Йорка это не понравилось.

По словам стороны обвинения, Честейн регулярно покупал NFT незадолго до того, как они попадали в специальный раздел на сайте, а затем продавал их уже по возросшей цене. Судебный процесс начался 24 апреля, и уже успел стать знаковым для всей индустрии. До настоящего момента NFT не считались ценными бугами согласно законодательству США, а, значит, и обвинения в инсайдерской торговле к ним не были применимы.

По результатам прошедшего 3 мая заседания Натаниэль Честейн был признан виновным, однако окончательный приговор ему придется ждать до 22 августа. Наказание по статье, в которой он обвиняется, предусматривает до 20 лет лишения свободы.

Фото на обложке: PiggyBank / Unsplash