Рынок NFT может вырасти примерно до $240 млрд к 2030 году

Рынок невзаимозаменяемых токенов (NFT) может вырасти примерно до $240 млрд к 2030 году, прогнозируют аналитики. Такой рост они объясняют растущей популярностью метавселенных.

При этом цифровые предметы коллекционирования от люксовых брендов составят к тому времени 8% рынка, сообщил Business Insider со ссылкой на прогноз аналитиков Morgan Stanley. По их данным, в 2021 году спрос на роскошные NFT не первысит 1%.

«По мере того как все больше аспектов жизни людей перемещается в интернет, спрос на цифровую моду и предметы роскоши в ближайшие годы резко возрастет», — считают эксперты.

Для развития метавселенной, вероятно, потребуется много лет, полагают аналитики, однако NFT и социальные игры представляют широкие возможности для брендов класса люкс в более краткосрочной перспективе.

Web 1.0 подключал людей к информации, а Web 2.0 представлял итерацию социальных сетей, в то время как Web 3.0, более известный как метавселенная, «зарезервирован для личных аватаров, с которыми люди могут взаимодействовать», пояснили эксперты. И поскольку эти аватары могут быть стилизованы и одеты, это предлагает люксовым брендам «большие возможности».

Стратеги привели в пример многопользовательскую онлайн-платформу Roblox, где каждый пятый геймер ежедневно меняет свои аватары. Аналитики Morgan Stanley указали на то, что Balenciaga выпустит наряды для Fortnite в сентябре 2021 года по цене 1000 v-bucks (внутриигровая валюта), что составляет примерно $8. Gucci в августе 2021 года выпустила цифровую версию сумки Dionysus на Roblox, которая была продана за 350 тыс. Robux, или примерно за $4115.

Кроме того, эксперты прогнозируют, что NFT откроет брендам возможность зарабатывать «бессрочно» благодаря смарт-контрактам, которые фиксируют процент от каждой продажи для производителя, в отличие от физического мира, где прибыль поступает только от первоначальной продажи.

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