Рынок NFT упал на 32% на фоне кризиса

Объем торгов NFT с конца февраля 2022 года снизился на 32%, продажи в самом популярном для технологии блокчейне Ethereum (ETH) с ноября 2021 года снизились на 50%. По мнению экспертов, на фоне кризиса такие спекулятивные инструменты, как NFT теряют актуальность. Фокус россиян сместился на криптовалюты, с помощью которых они стремятся вывести средства.

За неделю с 28 февраля 2022 года объем торгов NFT обрушился на З2%, до $ 407,З млн, сообщил «Коммерсантъ» со ссылкой на данные CrуptoSlam.

Наибольшее сокращение продаж NFT зафиксировано в ETH, где оборот токeнoв снизился на З5%, до $ З40,9 млн, сообщил основатель Telegram-канала «Все о мозге, блокчейне и цифровой экономике» Ани Асланян. По ее данным, стоимость проданных монет, выпущенных в блокчейнах криптовалют Solana (SOL) и Flow (FLOW), уменьшилась на 12% и 22% соответственно.

Поиск по ключевым словам в Google Trends за последние две недели показал снижение интереса к теме на 60-70% по сравнению с концом января 2022 года, добавила Асланян. По данным CryptoSlam, в феврале на вторичных рынках было совершено 796 тыс. сделок с NFT (снижение на 12% к январю), на общую сумму около $2,6 млрд продаж (снижение на 40% к январю). Цена ETH с ноября 2021 года снизилась на 50%, указал глава инвестиционного департамента ICB Fund Аарон Хомский.

По словам директора студии AES+F Антона Святского, владельцы продают или держат купленные NFT российских авторов, но не приобретают новые. NFT в первую очередь является спекулятивным инструментом, который быстро теряет актуальность, когда экономическая ситуация нестабильна, подчеркнул эксперт.

Кризис, вызванный конфликтом на Украине, сместил акцент с NFT на криптовалюты, отмечают эксперты. Поскольку криптовалютный рынок находится в серой зоне, оценить масштабы дополнительного спроса на эти активы сложно, отметил Хомский.

Объем торгов рубля против крупнейшего стейблкойна Tether (криптовалюта, стоимость которой привязана к стоимости фиатной валюты) вырос в три-четыре раза, указал аналитик Exante XANTE Владимир Ананьев. По его словам, это может говорить о повышенном интересе россиян к криптовалюте. Многие ищут способы вывести капитал из России, добавил эксперт. Люди начинают переходить на цифровые валюты, чтобы сохранить и приумножить сбережения, согласилась Асланян.

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