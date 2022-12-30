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В Китае запустят государственную площадку для торговли NFT на вторичном рынке

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Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

В Китае появится государственная площадка для торговли NFT на вторичном рынке. На ней также будут продаваться авторские права на цифровые активы. Национальный маркетплейс должен заработать 1 января 2023 года.

В Китае запустят государственную площадку для торговли NFT на вторичном рынке

О скором запуске в Китае национального NFT-маркетплейса сообщило издание Sina News. Платформа должна заработать 1 января 2023 года.

На площадке будут проводиться торги NFT (невзаимозаменяемый токен) и авторскими правами на цифровые активы на вторичном рынке. Работа платформы будет поддерживаться государством, оно же в лице госкомпаний является одним из создателей маркетплейса.

Покупка NFT в Китае за криптовалюту запрещена законом и приравнивается к незаконной финансовой деятельности. Поэтому токены можно купить в Китае только на закрытых подконтрольных государству площадках.

Фото на обложке: Lucas Agr / Shutterstock

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