В Китае появится государственная площадка для торговли NFT на вторичном рынке. На ней также будут продаваться авторские права на цифровые активы. Национальный маркетплейс должен заработать 1 января 2023 года.

В Китае запустят государственную площадку для торговли NFT на вторичном рынке