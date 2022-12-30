В Китае запустят государственную площадку для торговли NFT на вторичном рынке

В Китае появится государственная площадка для торговли NFT на вторичном рынке. На ней также будут продаваться авторские права на цифровые активы. Национальный маркетплейс должен заработать 1 января 2023 года.
О скором запуске в Китае национального NFT-маркетплейса сообщило издание Sina News. Платформа должна заработать 1 января 2023 года.
На площадке будут проводиться торги NFT (невзаимозаменяемый токен) и авторскими правами на цифровые активы на вторичном рынке. Работа платформы будет поддерживаться государством, оно же в лице госкомпаний является одним из создателей маркетплейса.
Покупка NFT в Китае за криптовалюту запрещена законом и приравнивается к незаконной финансовой деятельности. Поэтому токены можно купить в Китае только на закрытых подконтрольных государству площадках.
Фото на обложке: Lucas Agr /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 На Crypto World обсудят перспективы развития криптовалюты в России
- 2 Бизнес-инкубатор НИУ ВШЭ проведет цикл лекций о блокчейне и криптовалюте
- 3 Необычные инвестиции: сервисы, которые помогут инвестировать в вино, искусство, кроссовки и музыку
- 4 От $25 и дороже: что из NFT-арта подарить на Новый год
- 5 Станет ли NFT такой же прорывной криптовалютой, как биткоин?
ВОЗМОЖНОСТИ
30 декабря 2022
31 декабря 2022
31 декабря 2022