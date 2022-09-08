Якутия представила NFT-коллекцию оленей и начала выпуск фьючерсов на поставку оленьих пантов

Якутия представила NFT-коллекцию оленей. Покупатель токена может купить реальное животное и дать ему имя. Также республика начала выпускать фьючерсы на поставку оленьих пантов.

О проекте «Цифровой оленевод» рассказали в пресс-службе республики Саха (Якутия).

В рамках проекта была создана NFT-коллекция оленей из восьми токенов, доступных к покупке. Покупатель может дать реальному животному имя и стать его владельцем. За купленным оленем можно наблюдать в режиме онлайн с помощью GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки, отметили авторы проекта.

Фьючерсы на поставку оленьих пантов дают покупателю право на их получение через определенное время в определенном количестве килограммов. Деньги от реализации в частности пойдут на развитие оленеводства в Якутии.

«Фьючерсы позволят увеличить поголовье оленей и коммерциализировать рынок сбыта пантов. Подобным контрактом могут воспользоваться люди, которые хотят помочь экологии Арктики и внести вклад в развитие Севера», – сообщили в пресс-службе республики.

Первый фьючерсный контракт на поставку пантов уже заключен. В будущем проект могут масштабировать на регионы, где сохранены места традиционного проживания оленеводов.

Фото на обложке: Tatiana Gasich / Shutterstock