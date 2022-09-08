Рубрики
Сервисы
RB.RU
Меню-гамбургер
Новости

Якутия представила NFT-коллекцию оленей и начала выпуск фьючерсов на поставку оленьих пантов

Новости
Кирилл Билык
Кирилл Билык

Редактор отдела «Новости»

Кирилл Билык

Якутия представила NFT-коллекцию оленей. Покупатель токена может купить реальное животное и дать ему имя. Также республика начала выпускать фьючерсы на поставку оленьих пантов.

Якутия представила NFT-коллекцию оленей и начала выпуск фьючерсов на поставку оленьих пантов

О проекте «Цифровой оленевод» рассказали в пресс-службе республики Саха (Якутия).

В рамках проекта была создана NFT-коллекция оленей из восьми токенов, доступных к покупке. Покупатель может дать реальному животному имя и стать его владельцем. За купленным оленем можно наблюдать в режиме онлайн с помощью GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки, отметили авторы проекта.

Фьючерсы на поставку оленьих пантов дают покупателю право на их получение через определенное время в определенном количестве килограммов. Деньги от реализации в частности пойдут на развитие оленеводства в Якутии.

«Фьючерсы позволят увеличить поголовье оленей и коммерциализировать рынок сбыта пантов. Подобным контрактом могут воспользоваться люди, которые хотят помочь экологии Арктики и внести вклад в развитие Севера», – сообщили в пресс-службе республики.

Первый фьючерсный контракт на поставку пантов уже заключен. В будущем проект могут масштабировать на регионы, где сохранены места традиционного проживания оленеводов.

Фото на обложке: Tatiana Gasich / Shutterstock

Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!

Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter

Материалы по теме

  1. 1 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
  2. 2 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
  3. 3 Школьники из Якутии начали разрабатывать пуховик с подогревом и Bluеtooth
  4. 4 Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»
  5. 5 На Crypto World обсудят перспективы развития криптовалюты в России

ВОЗМОЖНОСТИ

10 сентября 2022

Open Брикс

10 сентября 2022

«Носороги НТИ»

11 сентября 2022

Steel Start 2022

11 сентября 2022

Industry Tech 2022

12 сентября 2022

AgroCode Data Science Cup 2022

Все ВОЗМОЖНОСТИ