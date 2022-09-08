Якутия представила NFT-коллекцию оленей и начала выпуск фьючерсов на поставку оленьих пантов

Якутия представила NFT-коллекцию оленей. Покупатель токена может купить реальное животное и дать ему имя. Также республика начала выпускать фьючерсы на поставку оленьих пантов.
О проекте «Цифровой оленевод» рассказали в пресс-службе республики Саха (Якутия).
В рамках проекта была создана NFT-коллекция оленей из восьми токенов, доступных к покупке. Покупатель может дать реальному животному имя и стать его владельцем. За купленным оленем можно наблюдать в режиме онлайн с помощью GPS-трекера. Своему оленю можно будет покупать и дарить подарки, отметили авторы проекта.
Фьючерсы на поставку оленьих пантов дают покупателю право на их получение через определенное время в определенном количестве килограммов. Деньги от реализации в частности пойдут на развитие оленеводства в Якутии.
«Фьючерсы позволят увеличить поголовье оленей и коммерциализировать рынок сбыта пантов. Подобным контрактом могут воспользоваться люди, которые хотят помочь экологии Арктики и внести вклад в развитие Севера», – сообщили в пресс-службе республики.
Первый фьючерсный контракт на поставку пантов уже заключен. В будущем проект могут масштабировать на регионы, где сохранены места традиционного проживания оленеводов.
Фото на обложке: Tatiana Gasich /
Подписывайтесь на наш Telegram-канал, чтобы быть в курсе последних новостей и событий!
Нашли опечатку? Выделите текст и нажмите Ctrl + Enter
Материалы по теме
- 1 Синергия, господдержка и лояльность: как удержать креативные кадры в регионах
- 2 Школьники из Якутии создают приложение для формирования рациона питания людей с болезнями почек
- 3 Школьники из Якутии начали разрабатывать пуховик с подогревом и Bluеtooth
- 4 Блокчейн-плаформа Polygon выпустит NFT «Союзмультфильма»
- 5 На Crypto World обсудят перспективы развития криптовалюты в России
ВОЗМОЖНОСТИ
10 сентября 2022
10 сентября 2022
11 сентября 2022
11 сентября 2022
12 сентября 2022