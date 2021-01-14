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Российский стартап по виртуализации сетевых функций NFWare привлек $1,4 млн

Новости
Екатерина Кочкина
Екатерина Кочкина

Новостной редактор

Екатерина Кочкина

Стартап с российскими корнями NFWare привлек $1,4 млн. Компания разрабатывает виртуальные сетевые решения для телеком-операторов и интернет-компаний. Средства получены от группы инвесторов, включая Softline Venture Partners, Plug and Play Ventures и бизнес-ангелов из Google Research. Об этом Rusbase сообщил представитель фонда Sistema_VC, который является существующим инвестором стартапа.

Российский стартап по виртуализации сетевых функций NFWare привлек $1,4 млн

Sistema_VC и другие действующие инвесторы NFWare: Almaz Capital и Maxfield Capital — также поддержали этот раунд финансирования.

Привлеченные средства компания направит на расширение продуктовой линейки для обработки сетевого трафика. Новые продукты стартап планирует представить на рынке в текущем году.

Виртуальные сетевые решения NFWare создаются для большого объема трафика. Они работают на стандартных серверах, в том числе в виртуальной или облачной средах. Отмечается, что по сравнению с традиционными решениями, NFWare может быстро масштабироваться в ответ на рост пользовательских запросов и требует до 10 раз меньше аппаратных ресурсов.

Так, флагманское решение компании Virtual CGNAT может обрабатывать большие объемы трафика — до 240 Гбит/сек на одном сервере. Оно разработано на основе запатентованной NFWare технологии MultiCore Network Stack.

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«В пандемию очень многие провайдеры столкнулись с резко увеличившимся объемом трафика, к которому не были готовы, так как емкость аппаратных продуктов, которые традиционно используют большинство операторов, обычно очень ограничена и не позволяет справляться с нагрузкой другого уровня. Решения NFWare позволяют гибко и эффективно работать с меняющейся нагрузкой», — отметил управляющий партнер Sistema_VC Дмитрий Филатов. 

NFWare была основана в 2014 году Александром Бриткиным, Игорем Рыжовым,  Павлом Иващенко и Русланом Смелянским. Офисы компании расположены в Москве и Калифорнии. 

По собственным данным, среди клиентов компании — два из десяти крупнейших международных мобильных операторов, телеком-операторы США, Европы и Азиатско-Тихоокеанского региона. В России клиентами компании являются «Тинькофф Мобайл» и Mail.ru Group.

Фото: metamorworks / Shutterstock

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