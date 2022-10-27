Разработчики веб-сервера Nginx вернулись в Россию и запустили проект Angie

Часть команды разработчиков веб-сервера для размещения сайтов Nginx вернулась в Россию и основала новую компанию Angie. Она практически станет ответвлением кода Nginx. На начальном этапе в развитие инвестировали $1 млн.
Американская F5, владеющая Nginx, покинула Россию на фоне спецоперации на Украине, узнал «Коммерсантъ».
В июле в Москве учредили ООО «Веб-Сервер» с уставным капиталом 500 тыс. рублей и основным видом деятельности «разработка компьютерного программного обеспечения». Компания 10 октября подала заявку на регистрацию товарного знака Angie.
Среди совладельцев — бывший руководитель команды разработчиков сервера Nginx Unit Валентин Бартенев, работавший в Nginx с 2011 по 2022 год. Также Иван Полуянов, Олег Мамонтов, Руслан Ермилов и бывшие сотрудники Nginx Inc.
Angie займется поддержкой пользователей Nginx в России. Специалисты уверены, что спрос на решение будет — в России на Nginx приходилось более 60% рынка.
- В декабре 2019 года в офисе Nginx в Москве прошли обыски. Основателей компании Игоря Сысоева и Максима Коновалова допросила полиция. Тогда же стало известно о возбуждении уголовного дела по заявлению кипрской компании Lynwood Investments, которая представляла интересы Rambler Group.
- Игорь Сысоев в начале 2000-х работал сисадмином в Rambler. Параллельно он разрабатывал Nginx — веб-сервер с открытым кодом. Rambler посчитал Nginx служебной разработкой и заявила об исключительных правах на программное обеспечение стартапа.
- В поддержку Nginx выступили «Яндекс», «ВКонтакте», Ozon и другие крупные интернет-компании России.
- В апреле 2020 году Rambler попросил следователей исключить его из списка потерпевших. Также холдинг расторг отношения с Lynwood Investments. Однако у кипрской компании осталось право вести дело от своего имени. Тогда же у генпрокуратуры РФ появилось основания для прекращения уголовного дела против Nginx.
Фото на обложке: Unsplash
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